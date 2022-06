Résultat de la législative à la Grand-Combe : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à la Grand-Combe dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 11:28

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de la Grand-Combe sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:28 - A quelle heure ferment les bureaux de vote à la Grand-Combe ? Pour ces législatives de 2022 à la Grand-Combe, les 7 bureaux de vote (de Mairie à Local Associatif Champclauson) ont ouvert leurs portes à 8 heures et cesseront d'accueillir les 3067 votants à 18 heures, pour débuter le dépouillement. Ce sont 11 candidats qui se présentent dans l'unique circonscription couvrant la ville, soit à peu près autant que dans le reste du pays en moyenne.

Résultat des élections législatives 2022 à la Grand-Combe

Les élections législatives 2022 auront lieu à la Grand-Combe comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription du Gard

Tête de liste Liste Didier Merand Divers Frédérique Bozec Reconquête ! Agnès Olinet Divers extrême gauche Michel Sala Nouvelle union populaire écologique et sociale Catherine Rocco Ecologistes Jean-Marie Launay Rassemblement National Nathan Casano Divers centre Antoine Capaldi Régionaliste Annie Brasselet Droite souverainiste Catherine Daufès-Roux Ensemble ! (Majorité présidentielle) Léa Boyer Les Républicains

Législatives 2022 à la Grand-Combe : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les 5 118 habitants de la Grand-Combe (30110) seront amenés à contribuer aux législatives les 12 et 19 juin 2022. Quel prétendant soutiendront-ils ? Le 10 avril dernier, Fabien Roussel avait récolté 27,2% des voix au premier tour à la Grand-Combe, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien ministre délégué du gouvernement Jospin et la fille de Jean-Marie Le Pen avaient obtenu 22,8% et 16,5% des votes. Emmanuel Macron était, après la campagne d'entre-deux tours, arrivé en tête du second tour en captant 66,3% des voix. Marine Le Pen avait obtenu 33,7% des votes. En tête du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Fabien Roussel et sa couleur politique seront-ils à même de s'emparer d'un fauteuil à l'Assemblée dans cette circonscription ?