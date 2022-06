Résultat de la législative à la Possession : en direct

En direct

17:09 - Les sondages d'intentions de vote porteurs de sens pour les législatives 2022 à la Possession ? Les tendances nationales des derniers jours auront probablement un écho sur le résultat des législatives à la Possession ce dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se rapprocher dans les intentions de vote jusqu'à descendre à 1 minuscule point juste avant la période de réserve, devant un Rassemblement national très proche, proche des 20%. Avec 42,62% des votes, au premier tour à la Possession cette fois, Jean-Luc Mélenchon avait glané la première position à l'issue de la dernière élection à l'Elysée. Marine Le Pen terminait à la deuxième place à 20,08%, au-dessus de Emmanuel Macron à 19,44% et Éric Zemmour à 4,16%. Néanmoins, dans l'ensemble du pays, on retrouvait le président-candidat à près de 28%, Marine Le Pen à un peu plus de 23%. Jean-Luc Mélenchon terminait à près de 22%.

14:30 - La participation sera scrutée tout autant que les résultats des législatives 2022 à la Possession L'une des clés du scrutin législatif 2022 sera indiscutablement l'étendue de la participation à la Possession. La flambée des prix qui pèse sur les finances des familles, cumulée avec les craintes liées à la situation géopolitique actuelle, seraient de nature à impacter la stratégie de vote des citoyens de la Possession (97419). Pour le second tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 40,31% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, à comparer avec un taux d'abstention de 44,03% au premier tour. Pour rappel, au niveau du pays, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - A la proclamation des résultats des législatives, quels seront les pourcentages d'abstention à la Possession ? L'analyse des rendez-vous électoraux antérieurs est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette ville. Cinq années plus tôt, durant les législatives, 22 658 personnes habilitées à participer à une élection à la Possession s'étaient rendues dans l'isoloir au premier tour (soit 28,8%). Le taux de participation était de 33,29% au second round. Le premier tour de scrutin de ce 12 juin affichera-t-il une nouvelle abstention record à l'instar des élections législatives de 2017 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, la participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2012.