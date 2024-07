Résultat des législatives 2024 au Port : les premiers chiffres du 2e tour

Karine Lebon (Front populaire) a rassemblé 49,98% des voix au Port le 30 juin 2024, lors du 1er tour des élections législatives. Un score qui lui a permis de passer devant Erick Fontaine (Divers) et Christelle Begue (Rassemblement National) avec 21,81% et 20,29% des électeurs. Même première place concernant le vote de la circonscription, Karine Lebon rassemblant cette fois 47,72%, devant Christelle Begue avec 21,31% et Erick Fontaine avec 16,03%.

Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette ville lors des précédents rendez-vous électoraux ? Le premier tour des législatives 2024 au Port a connu un taux d'abstention de 60,37%, plus bas de 18 points que celui des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, durant le précédent scrutin européen, sur les 27 085 inscrits sur les listes électorales au Port, 78,31% étaient effectivement restés chez eux. Le taux d'abstention était de 70,49% en 2019. Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur dimanche dernier. Elle se chiffrait à 25,9% à 12 heures et 59,4% à 17 h pour le premier tour.

17:29 - Le Port : quand les données démographiques façonnent les urnes

Comment la population du Port peut-elle peser sur le résultat des élections législatives ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans l'agglomération, avec près de 43% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 43,11%. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 12 678 €/an, sont souvent l'expression d'une tension économique locale. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (47,71%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (14,75%) indiquent les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui tracassent les électeurs. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,19% au Port, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.