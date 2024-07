Résultat des législatives 2024 à Saint-Paul : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Élections législatives à Saint-Paul : impact de la démographie et de l'économie locale

Dans la commune de Saint-Paul, les habitants exercent-ils une influence sur le résultat des législatives ? La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la ville, avec près de 38% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 26,65%. Qui plus est, le taux de ménages propriétaires (61,65%) met en exergue l'importance des questions concernant le logement et l'urbanisation. Le taux de familles détenant au moins une automobile (62,83%) montre le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des 22 397 votants. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (29,64%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (10,46%) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'instruction à Saint-Paul mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 14,15% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.