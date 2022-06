Dans les 4 bureaux de vote de la Talaudière, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière présidentielle seront sans doute décisives ce dimanche pour les élections législatives. Le candidat insoumis avait obtenu 16,88% des suffrages lors de la présidentielle dans la cité. Les reports des votes du PS et d'EELV sont aussi à observer ce 12 juin dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 5,12% et 1,96% au premier tour de l'élection présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" part donc avec un potentiel théorique de 23,96% à la Talaudière pour ce premier tour des élections législatives.

16:30 - À la Talaudière, des sondages tout aussi révélateurs qu'en France ?

La coalition de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon s'est approchée de l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage. Dans cette séquence, le Rassemblement national a passé la barre des 19%. Ces dynamiques des dernières semaines auront sans doute un écho sur les législatives à la Talaudière. Mais on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. Or Emmanuel Macron avait glané la tête du vote à la dernière élection à la Talaudière avec 29,64% des votes exprimés, au 1er tour. Marine Le Pen arrivait à la deuxième place à 25,18%, devant Jean-Luc Mélenchon à 16,88% et Éric Zemmour à 7,96%. Mais en France, Emmanuel Macron prenait le leadership de ce premier round avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois, et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%.