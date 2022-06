Résultat de la législative à Lillers : en direct

12/06/22 17:19

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Lillers sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:19 - À Lillers, des sondages aussi parlants qu'en France ? Les tendances nationales des dernières semaines rejailliront certainement sur le résultat des législatives à Lillers ce dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. La majorité a vu son score reculer très près de la coalition LFI-PS-EELV dans les sondages ce vendredi soir. Le Rassemblement national, pour sa part, est venu coller les 20%. Le résultat du premier tour de la dernière élection présidentielle, à Lillers cette fois, se terminait avec, en tête, Marine Le Pen avec 43,29% des suffrages. A la suite, se hissait Emmanuel Macron à 19,5%, puis Jean-Luc Mélenchon à 15,7% et Fabien Roussel à 5,77%. Emmanuel Macron arrivait à en revanche près de 28% des votes au niveau national, contre 23,15% pour la candidate du FN et près de 22% pour Jean-Luc Mélenchon. 14:30 - À Lillers, quelles conséquences aura la participation sur les résultats des législatives 2022 ? À Lillers, l'abstention constituera sans aucun doute l'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2022. La perte de pouvoir d'achat, cumulée avec les inquiétudes dues au conflit militaire entre l'Ukraine et la Russie, sont de nature à avoir des conséquences sur la stratégie de vote des électeurs de Lillers (62190). Il y a 2 mois, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait atteint 75,04% au sein de l'agglomération, à comparer avec une participation de 74,82% au premier tour, c'est-à-dire 4 801 personnes. Pour mémoire, à l'échelle nationale, le taux de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour. 11:30 - Un record d'abstention peut-il influencer les résultats des élections législatives 2022 à Lillers ? Au cours des précédents rendez-vous électoraux, les 9 999 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Pendant les dernières législatives, sur les 6 481 inscrits sur les listes électorales à Lillers, 55,5% avaient déserté les urnes au premier tour, contre une abstention de 49,98% pour le deuxième round. Les élections législatives mobilisant généralement moins que les autres scrutins, cette année fera-t-elle exception ? Pour mémoire, à l'échelle de la France en 2017, le taux d'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour. 09:30 - Les isloirs ferment à 18 heures à Lillers L'élection se déroule depuis plusieurs heures à Lillers et il y a encore de la marge pour donner de la voix puisque les bureaux de vote de la cité sont toujours ouverts et ce jusqu'à 18 heures. Ce sont 15 hommes et femmes qui sont candidats dans l'unique circonscription de la commune, un chiffre plutôt supérieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions françaises.

Résultat des élections législatives 2022 à Lillers

Les élections législatives 2022 auront lieu à Lillers comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 9ème circonscription du Pas-de-Calais

Tête de liste Liste Hakim Elazouzi Union des Démocrates et des Indépendants Fanny Judek Reconquête ! Charlotte Matton Droite souverainiste Abdellah Baïk Ecologistes Anne-Marie Deflandre Divers extrême gauche Valentin Brasseur Divers Amandine Bonifacio Nouvelle union populaire écologique et sociale Matthieu Pinchon Divers droite Marguerite Deprez-Audebert Ensemble ! (Majorité présidentielle) Zaïna Fellaha Divers Caroline Parmentier Rassemblement National Stéphane Saint-André Divers gauche Corinne Martin Ecologistes Jacques Delaire Divers extrême droite Julien Guaquier Divers

Législatives 2022 à Lillers : les enjeux

Pendant l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait décroché 43% des votes au premier tour à Lillers, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le chef de l'Etat de nouveau en fonction et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 20% et 16% des suffrages. Restés fidèles à leur choix du premier tour, les citoyens de Lillers avaient confirmé Marine Le Pen au second, lui accordant 64% des suffrages. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 36% des suffrages. Les habitants de cette ville s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat du RN à l'Assemblée comme au premier tour de l'élection présidentielle ? Quel sera le résultat des élections législatives à Lillers (62) ? Elles doivent se tenir précisément les 12 et 19 juin 2022.