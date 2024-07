Résultat des législatives 2024 à Béthune : les premiers chiffres du 2e tour

17:59 - Les défis socio-économiques de Béthune et leurs implications électorales

Comment les électeurs de Béthune peuvent-ils impacter les résultats des législatives ? Avec une densité de population de 2642 habitants par km² et un taux de chômage de 19,27%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 120 euros par an, sont souvent caractéristiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (6,97%) et le nombre de résidences HLM (24,63% des logements) indiquent les défis sociaux et économiques qui tracassent les habitants. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,86% à Béthune, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.