Résultat de la législative à Limonest : 2e tour en direct

En direct

18:15 - La Nupes transparente dans la cité il y a sept jours Le niveau des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche sera une des questions clés de ces législatives 2022 à l'échelle nationale. Ces électeurs ont représenté 12,0% des suffrages dans la commune il y a 7 jours. Ce score est néanmoins à mettre en perspective avec les voix de gauche que pouvait récupérer la Nupes après la présidentielle. Or sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 9,24%, 4,01%, 0,97% et 0,57% le 10 avril. Ce sont donc 14,79% de votants en réalité que pouvait viser la Nupes pour ces législatives à Limonest.

15:30 - Quelle issue pour le second tour des élections à Limonest ? Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des législatives. La Nupes menée par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Il convient tout de même de tenir compte des particularismes locaux, comme par exemple à Limonest. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a enregistré 39,23% des votes dimanche 12 juin 2022 au soir du 1er tour des législatives. Les candidats Les Républicains et Rassemblement National la suivent avec dans l'ordre 20,05% et 13,43% des voix.

13:30 - La participation sera-t-elle en berne à Limonest aux législatives ? Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Voici les chiffres de 2017 au niveau national : l'abstention aux législatives s'élevait à 57,36% au second round, c'était bien plus qu'au premier tour. Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il faut étudier les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Lors des législatives de 2017, le taux d'abstention représentait 50,02% dans la commune de Limonest au premier tour, à comparer avec une abstention de 45,24% pour le second round.