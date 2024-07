Résultat des législatives 2024 à Dardilly : les premiers chiffres du 2e tour

17:56 - Élections législatives à Dardilly : impact de la démographie et de l'économie locale

A mi-chemin des législatives, Dardilly regorge de diversité et d'activités. Avec ses 35,9% de cadres supérieurs pour 8 828 habitants, cette ville possède une certaine vitalité économique. Ses 1 478 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 2 500 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 36% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 6,38% ont plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Avec 549 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 8,25%, Dardilly se classe comme un exemple de multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 3851,28 euros/mois, la ville ambitionne plus de prospérité. Dardilly incarne la vitalité et les valeurs d'un pays en mutation.