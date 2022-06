Résultat de la législative à Lisses : en direct

12/06/22 11:24

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Lisses sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:24 - Deux heures de plus pour faire son choix à Lisses A l'occasion du 1er tour des élections législatives 2022, la cité de Lisses est bénéficiaire d'une dérogation de deux heures décalant la fermeture des bureaux de vote à 20 heures au lieu de 18h. Un sursis bien utile pour les habitants qui auraient du mal à se prononcer sur les 12 candidats de l'unique circonscription que compte le territoire.

Résultat des élections législatives 2022 à Lisses

Les élections législatives 2022 auront lieu à Lisses comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de l'Essonne

Tête de liste Liste Thiebauld Vega Rassemblement National Jean Camonin Divers extrême gauche Christine Danquigny Divers extrême gauche Medhy Zeghouf Ensemble ! (Majorité présidentielle) Eric Berlingen Divers gauche Antoine de Scorraille Ecologistes Samira Ketfi Les Républicains Farida Amrani Nouvelle union populaire écologique et sociale Jean-François Ricois Divers Rafik Garnit Divers gauche Joseph Saikaly Reconquête ! Géraldine Bailleul Divers

Législatives 2022 à Lisses : les enjeux

Lors de la présidentielle 2022, Jean-Luc Mélenchon avait récolté 30,9% des suffrages au premier tour à Lisses, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Le président et l'ex-députée européenne avaient obtenu 23,4% et 21,8% des voix. Jean-Luc Mélenchon ayant été éliminé au premier tour, Emmanuel Macron était finalement arrivé en tête du second tour avec 60,0% des voix. Marine Le Pen avait dû se contenter de 40,0% des votes. Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle, cette ville plébiscitera-elle un représentant de la gauche rassemblée aux législatives ? Quel sera le résultat des législatives 2022 à Lisses (91) ? Elles doivent avoir lieu précisément les 12 et 19 juin prochains.