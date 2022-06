Résultat de la législative à Loire-Authion : en direct

12/06/22 17:09

Les résultats de l'élection législative 2022 à Loire-Authion devraient être proclamés assez rapidement après la fermeture des 13 bureaux de vote, la commune couvrant 2 circonscriptions. Les dépouillements devraient débuter à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été reportée, et on découvrira assez rapidement qui des 19 candidats est qualifié pour le 2ème tour.

Les indicateurs nationaux des derniers jours se répéteront sans doute sur les législatives à Loire-Authion au 1er tour. Mais impossible de faire abstraction des habitudes locales. La majorité présidentielle a vu son résultat chuter à un trait de la Nupes dans les sondages avant la trêve (28% contre 27% dans les derniers sondages Ipsos-Sopra-Steria). Le Rassemblement national, lui, a courru après les 20%. Lors de la présidentielle, à Loire-Authion, Emmanuel Macron finissait en tête au premier round de l'élection présidentielle avec 35,12% des voix, devant Marine Le Pen à 20,21%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon à 19,39% et Yannick Jadot, quatrième avec 6,68%. Un verdict à interpréter selon ce qui a eu lieu à l’échelle nationale : un Emmanuel Macron en tête à 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%.

Durant l'élection présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait amassé 35,12% des suffrages au premier tour à Loire-Authion, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La fille de Jean-Marie Le Pen et le fondateur du parti "La France Insoumise" avaient obtenu 20,21% et 19,39% des suffrages. Le choix des habitants de Loire-Authion était resté inchangé au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (66,45% des votes). Marine Le Pen avait dû se contenter de 33,55% des voix. Les citoyens de cette agglomération se fieront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives à l'image du premier tour de la présidentielle ? Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales votant à Loire-Authion seront incités à contribuer aux élections législatives 2022 comme l'ensemble des Français.