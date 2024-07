Résultat des législatives 2024 à la Ménitré (49250) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Pas de réelle progression pour la gauche depuis deux ans à la Ménitré Alors que le nouvel attelage à gauche semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (plus de 25,6% pour la Nupes au niveau de la France en 2022 et 28,06% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va être suivie d'un sursaut encore plus grand ce dimanche, pour le second tour des législatives. Au cours du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 29% des votes à la Ménitré. Un score en baisse de -3 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. Reste désormais à savoir si la gauche dépassera ou non son score de 2022 lors du second tour, soit 47,83% à l'époque.

20:58 - Un vote RN majoritaire à la Ménitré il y a une semaine La part des électeurs du Rassemblement national sera l'observation majeure pour cette élection localement, comme dans le reste du pays. La progression du RN est déjà solide à la Ménitré entre le score du parti d'extrême droite en 2022 (16,54%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (29,09%), de l'ordre de 13 points. Mais celle-ci se profile comme plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les projections en nombre d'élus offrant au RN une progression d'environ 150 sièges en comparaison des législatives 2022 (89 sièges). De quoi annoncer un ancrage durable du parti dans la ville, et ce quoi qu'il se passe ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Quel avait été le verdict des législatives en 2022 à la Ménitré ? Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera ainsi une des clés pour le second tour de ces élections de l'Assemblée localement. Après avoir échoué en 2022 dans la commune, le RN a cette fois une possibilité de remporter l'élection localement. Au premier tour des législatives il y a deux ans, La Ménitré avait vu en revanche le binôme LFI-PS-PC-EELV s'imposer avec 32,23%, alors que le Rassemblement national sera derrière à 16,54%. Au second tour cette fois, la première place reviendra au ticket Les Républicains avec 52,17% contre 47,83% pour les perdants. C'est en revanche Anne-Laure Blin (Les Républicains) qui arrivait premier au finish cette fois, avec 52,17%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 47,83%.

20:05 - Quel résultat à la Ménitré pour le Rassemblement national ce dimanche soir ? D'après les enquêtes des sondeurs dévoilées dès la fin du premier tour, l'extrême droite pourrait rafler moins de 250 sièges à l'issue des législatives. Le Front populaire pourrait rafler entre 170 et 200 sièges. Les candidats d'Ensemble pour la République pourraient garder une centaine de députés. Mais on ne peut faire abstraction des spécificités locales. A l'occasion du premier tour de l'élection législative dimanche 30 juin dernier, les citoyens de la Ménitré ont plébiscité Edouard Bourgeault (Rassemblement National), qui a collecté 29,09% des votes. Patrick Alexandre (Nouveau Front populaire) et Anne-Laure Blin (Les Républicains) suivaient en décrochant respectivement 29% et 21,84% des votants à l'échelle de la métropole. Edouard Bourgeault était aussi en tête dans la 3ème circonscription du Maine-et-Loire dans son ensemble, avec cette fois 37,84%, devant Anne-Laure Blin avec 23,87% et Patrick Alexandre avec 19,92%.

19:21 - La Ménitré : forte participation aux élections législatives 2024 En attendant les résultats définitifs, que révèlent l'abstention de cette localité lors des scrutins électoraux précédents ? Le premier tour des législatives 2024 à la Ménitré a connu un pourcentage d'abstention de 28,89%, plus bas que celui des dernières européennes. Lors du scrutin européen du mois de juin 2024, le taux d'abstention représentait effectivement 45,08% des votants de la Ménitré (49). Le taux d'abstention était de 47,38% il y a 5 ans. Pour information, à l'échelle de la France, l'abstention aux européennes 2024 atteignait 49% lors de l'unique tour du scrutin, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - L'abstention reste l'enjeu majeur de ces législatives 2024 à la Ménitré Ce dimanche, lors du deuxième tour des élections législatives à la Ménitré, qu'en est-il de la participation ? Le taux de participation à la Ménitré s'élevait à 71,11% pour le 1er tour des élections législatives 2024. Pour mémoire, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 52,57% au premier tour et 51,46% au deuxième tour. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, parmi les 1 615 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 77,96% s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec un taux de participation de 77,66% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 255 personnes. Les nombreuses triangulaires qui rendent difficiles les pronostics sont par exemple capables de nuancer l'importance de l'élection aux yeux des électeurs de la Ménitré.

17:29 - La Ménitré : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Quel portrait faire de la Ménitré, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec une population de 2 036 habitants répartis dans 1 001 logements, cette commune présente une densité de 121 habitants/km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 116 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 201 foyers fiscaux. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (20,68%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les habitants, comprenant une proportion de 34,68% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 49,5% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 476,14 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À la Ménitré, les problématiques locales rejoignent celles de l'Hexagone.