Résultat des législatives 2024 à Gennes-Val-de-Loire : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Gennes-Val-de-Loire : démographie, élections et perspectives d'avenir

A la mi-journée des législatives, Gennes-Val-de-Loire fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 8 464 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 577 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 2 480 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (76,0%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les habitants, comprenant une proportion de 36,07% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 26 552 €/an, la commune ambitionne plus de prospérité. Pour conclure, Gennes-Val-de-Loire incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.