Résultat de la législative à M'Tsangamouji : en direct

19:20 - Quel résultat à M'Tsangamouji pour les Insoumis et leurs alliés ? Une des questions clés de ces législatives 2022, en France comme à M'Tsangamouji, sera le résultat de la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat avait enregistré 16,4% des suffrages il y a deux mois dans la localité. N'oublions pas non plus les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 0,75% et 0,96% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc de gauche peut donc potentiellement obtenir 18,11% à M'Tsangamouji pour ce premier tour.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote porteurs de sens pour les législatives 2022 à M'Tsangamouji ? Le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se rapprocher dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à arriver à un petit point juste avant la période de réserve, devant un Rassemblement national en embuscade, proche des 20%. Ces mouvements des derniers jours auront probablement une résonnance à M'Tsangamouji dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Lors de la dernière élection, à M'Tsangamouji, Marine Le Pen avait fini la course en pôle position avec 48,74% des voix, devant Valérie Pécresse à 17,77%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon à 16,4% et Emmanuel Macron à 8,13%.

14:30 - Le chiffre phare de ces élections législatives 2022 à M'Tsangamouji reste la participation À M'Tsangamouji, l'une des clés de ce scrutin législatif sera indiscutablement l'étendue de l'abstention. La baisse du pouvoir d'achat, combinée avec les craintes dues à la situation géopolitique actuelle, seraient de nature à avoir un impact sur les décisions que prendront les habitants de M'Tsangamouji (97650). Il y a deux mois, lors du second tour de l'élection présidentielle, 57,92% des électeurs inscrits dans l'agglomération avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 62,5% au premier tour. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, la participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017.

11:30 - Une baisse de la participation peut-elle influencer les résultats des élections législatives 2022 à M'Tsangamouji ?