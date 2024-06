Résultat des législatives à Bandraboua : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Bandraboua, que vont décider les supporters de gauche ? La gauche unie aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même. Il n'y avait pas de candidat de la Nupes lors des dernières législatives à Bandraboua. Mais c'est bien un candidat de gauche, affilié Divers gauche, qui y prenait la tête au premier tour, avec 46,74% des suffrages. La gauche perdait en revanche au second tour puisque c'est Estelle Youssouffa (Divers ) qui l'emportaitLa liste emmenée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS a plus récemment cumulé 3,97% à Bandraboua début juin. Mais on donne la gauche plus haut dans la soirée, puisque la coalition relookée s'élève virtuellement à 10% cette fois, en ajoutant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - L'époustouflante évolution du RN à Bandraboua Difficile de mettre en perspective toutes ces données. Mais des indices émergent… Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été amassés par le RN à l'échelle de la commune entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une énorme avancée. Il y a donc des raisons de penser que le RN termine à près de 8% à Bandraboua ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Bandraboua majoritairement pour Jordan Bardella aux européennes Une autre élection a eu lieu bien plus récemment qu'il faut aussi observer avec attention. D'autant qu'il s'agit d'un bouleversement inédit. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, a dominé les élections européennes 2024 à Bandraboua. Le mouvement glanait 65,75% des voix, contre François-Xavier Bellamy à 8,22% et Manon Aubry à 6,85%.

14:32 - En 2022, qui aurait été président selon les élections de Bandraboua ? C'est probablement l'élection à la présidence de la République qui nous éclaire le plus sur les préférences des habitants d'une commune. La communauté des électeurs de Bandraboua avait clairement exprimé sa préférence pour Marine Le Pen au terme de l'élection à la présidence de la République 2022 puisque la cheffe de file du parti frontiste finissait avec 55,28% au premier round. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron étaient distancés à 19,32% et 11,49% des voix. Bandraboua n'avait qu'une quatrième place à offrir à Valérie Pécresse, avec seulement 7,76% des voix pour sa part. La patronne du RN elle finissait aussi première au 2e tour avec 66,37%.

12:32 - Les résultats de la dernière législative ont-ils du sens pour l'élection de 2024 à Bandraboua ? Le résultat obtenu par la formation politique de Jordan Bardella ce soir sera l'observation majeure pour cette élection 2024 localement, comme dans le reste du pays. Le RN n'était pas représenté aux législatives à Bandraboua il y a deux ans, où c'est Ahamadi Boura (Divers gauche) qui s'imposait au premier tour, avec 46,74%, Bandraboua votant pour la 1ère circonscription de Mayotte. Un seul candidat était en lice au second tour, une particularité synonyme de victoire assurée pour Estelle Youssouffa sur place.

11:02 - Bandraboua : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux A mi-chemin des législatives, Bandraboua foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 13 989 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité démographique. Avec 506 entreprises, Bandraboua est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. La population d'une commune influence les résultats des élections législatives par divers facteurs démographiques et socio-économiques. L'âge peut déterminer la priorité des politiques, les jeunes favorisant souvent l'écologie et l'innovation, les plus âgés la stabilité. Le sexe peut influencer la sensibilité à des sujets comme l'égalité des genres. Le chômage, les revenus et la pauvreté affectent la perception des politiques économiques de la France, poussant certains vers des partis extrémistes en quête de solutions nationales.

09:32 - Elections législatives passées à Bandraboua : état des lieux de l'abstention Ce 30 juin 2024, lors des élections législatives à Bandraboua (97650), qu'en sera-t-il de l'abstention ? Les habitants des communes de petite taille votent la plupart du temps plus que dans les grandes, cette situation peut-elle s'inverser pour les législatives ? Pour le second tour de l'élection présidentielle, parmi les 5 251 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 60,55% étaient restées chez elles. L'abstention était de 67,63% au premier tour. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 49,39% au premier tour et seulement 51,23% au deuxième tour. Quel député se substituera à Estelle Youssouffa dans la 1ère circonscription de Mayotte ?