Résultat de la législative à Marignane : en direct

12/06/22 17:06

9 candidats ont postulé dans la circonscription de Marignane ce dimanche, pour le 1er round de l'élection législative 2022. Un niveau de postulants au niveau du reste du pays. Et les 22922 citoyens de la ville auront jusqu'à 18 heures pour aller dans les 25 bureaux de vote et se prononcer pour cette 1re étape.

Plus de la moitié des votants ne se sont pas déplacés pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Voici les chiffres de 2017 au niveau du pays : l'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2012. Comment ont voté traditionnellement les citoyens de cette agglomération lors des derniers scrutins ? A l'occasion des élections législatives de 2017, 40,67% des inscrits sur les listes électorales de Marignane avaient pris part au scrutin au premier tour. La participation était de 34,56% pour le tour deux.

À Marignane, l'un des critères décisifs des élections législatives 2022 sera indiscutablement le taux d'abstention. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a deux mois. Elle s'élevait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, au deuxième tour de la présidentielle, 29,66% des personnes en capacité de voter dans la commune avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 29,41% au premier tour. L'inflation qui plombe les finances des foyers français cumulée avec les incertitudes dues au conflit militaire entre l'Ukraine et la Russie, seraient par exemple capables d'impacter la participation à Marignane.

Au premier tour de la dernière élection à la présidence de la République, à Marignane, Marine Le Pen finissait en pôle position avec 39,96% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 17,84%. Arrivaient ensuite Emmanuel Macron, en troisième position avec 17,25% et Éric Zemmour à 12,18%. Les mouvements nationaux des ultimes semaines viendront certainement transformer la donne et donc le résultat des législatives dans la commune ce dimanche, même s'il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Pour rappel les deux forces principales du scrutin ont vu leur écart se rabougrir dans les sondages jusqu'à atteindre 1 minuscule point avant la trêve (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos), avec un Rassemblement national troisième, au-delà de 19%.

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les inscrits sur les listes électorales vivant à Marignane ( Bouches-du-Rhône ) seront invités à contribuer aux élections législatives comme l'ensemble des Français. Pour quel prétendant pencheront-ils ? Les habitants de cette agglomération s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat du RN à l'Assemblée à l'image du premier tour de la présidentielle ? Au moment de la présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 40,0% des suffrages au premier tour à Marignane, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. L'ex-parlementaire européen et l'ancien banquier d'affaires avaient obtenu 17,8% et 17,3% des voix. Le choix des administrés de Marignane était resté constant au second tour au profit de Marine Le Pen (64,4% des votes), cédant ainsi 35,6% des voix à Emmanuel Macron.