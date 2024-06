Résultat des législatives à Châteauneuf-les-Martigues : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Le Nouveau Front populaire, nouvel aimant pour la gauche lors de ces législatives 2024 ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives ayant explosé en vol, qu'adviendra-t-il de électeurs pour ces élections de 2024 ? Et surtout, combien seront convaincus par le Nouveau Front populaire ? La barre est haute. Lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Châteauneuf-les-Martigues, le binôme Nupes avait en effet accumulé 15,79% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,33% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,62% pour Yannick Jadot, 2,56% pour Fabien Roussel et 1,29% pour Anne Hidalgo). La liste PS-Place publique menée par Glucksmann a plus récemment terminé à 7,1% à Châteauneuf-les-Martigues pour les élections continentales. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche ce soir, puisque l'alliance relookée peut théoriquement atteindre 17% cette fois, en cumulant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Le Rassemblement national a lourdement gagné du terrain à Châteauneuf-les-Martigues Alors que retenir de l'ensemble de ces données ? L'avancée du RN, qui se monte déjà à 13 points à Châteauneuf-les-Martigues entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet avoir avancé plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. Avec une projection sommaire, on peut déduire que le RN sera à près de 52% voire plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Châteauneuf-les-Martigues sous le charme de Jordan Bardella début juin Le résultat de ce dimanche 30 juin va peut-être confirmer le choix des électeurs établi le 9 juin dernier. Dans le détail en effet, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef, a fini première des européennes 2024 à Châteauneuf-les-Martigues. L'extrême droite attirait 54,78% des votes, contre Valérie Hayer à 8,31% et Raphaël Glucksmann à 7,1%.

14:32 - Châteauneuf-les-Martigues avait voté Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 Il faut retenir que le RN avait affiché au premier tour un meilleur pointage aux législatives il y a deux ans à Châteauneuf-les-Martigues que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat. Celle-ci avait engrangé 41,36% au premier tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, crédités respectivement de 17,23% et 15,33%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 65,7% contre 34,3%).

12:32 - Un RN déjà favori au premier tour La fraction d'électeurs en faveur du Rassemblement national va être le déterminant pour cette élection du Parlement au niveau local. Le RN tirait son épingle du jeu à Châteauneuf-les-Martigues il y a deux ans lors des législatives. Dans la commune, qui faisait partie de la 12ème circonscription des Bouches-du-Rhône, c'est Franck Allisio qui démarrait en pôle position au premier tour avec 44,79%. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la cité, avec 58,58%, devant le binôme Les Républicains à 41,42%.

11:02 - Comprendre l'électorat de Châteauneuf-les-Martigues : un regard sur la démographie locale Les facteurs démographiques et socio-économiques de Châteauneuf-les-Martigues montrent des tendances nettes qui pourraient avoir des répercussions sur le résultat des législatives. Avec une densité de population de 475 hab par km² et 47,23% de population active, l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le taux de chômage à 12,32% peut agir sur les inquiétudes des électeurs en matière de directives sur le travail. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (11,22%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 5 137 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (17,21%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (6,59%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Châteauneuf-les-Martigues mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 18,78% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

09:32 - Election à Châteauneuf-les-Martigues : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Comment ont voté les habitants de cette ville lors des consultations démocratiques antérieures ? Il y a quelques semaines, pendant les précédentes européennes, parmi les 12 142 personnes en âge de voter à Châteauneuf-les-Martigues, 52,9% avaient participé au vote, contre une participation de 51,0% en 2019. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 43,19% au premier tour et seulement 42,18% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Châteauneuf-les-Martigues cette année ? Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 74,71% au sein de la ville. La participation était de 74,86% au premier tour, soit 8 852 personnes.