Résultat des législatives à Marolles-sur-Seine - Election 2022 (77130) [PUBLIE]

14/06/22 15:56

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat de l'élection législative à Marolles-sur-Seine. Le représentant Rassemblement National décroche la première place chez les 1207 électeurs votant dans la 3ème circonscription de Seine-et-Marne et demeurant à Marolles-sur-Seine. L'abstention s'établit à 56% des citoyens inscrits sur les registres électoraux au sein de la commune au niveau de cette circonscription législative. Au niveau de la commune, Dominique Lioret a accumulé 32% des suffrages. Il ressort devant Elodie Gérôme-Delgado (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Jean-Louis Thiériot (Les Républicains) qui ramassent respectivement 24% et 17% des voix. Reste encore à déterminer si les électeurs des 58 autres communes rattachées à la 3ème circonscription de Seine-et-Marne voteront comme ceux de Marolles-sur-Seine.