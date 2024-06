Résultat des législatives à Monchecourt : l'élection 2024 en direct

12:06 - Etude de la participation aux élections législatives à Monchecourt

Ce 30 juin 2024, lors du premier tour des législatives à Monchecourt, qu'en sera-t-il de la participation ? La baisse du pouvoir d'achat et ses répercussions sur la vie des foyers français seraient de nature à ramener les habitants de Monchecourt dans les bureaux de vote. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, 72,42% des électeurs dans la commune avaient pris part au vote. La participation était de 73,65% au second tour, soit 1 375 personnes. En proportion, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 40,62% au premier tour. Au second tour, 40,4% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Quel député remplacera Thibaut Francois dans la 17ème circonscription du Nord ?