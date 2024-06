En direct

19:50 - La gauche n'a pas vraiment progressé depuis les dernières législatives à Auberchicourt La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières législatives, va-t-elle voir son score basculer vers la nouvelle alliance à gauche aux législatives 2024 ? Lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Auberchicourt, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 31,94% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Une performance à mettre en perspective avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques semaines plus tôt, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire, soutenu par la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres forces de gauche, et donné au coude-à-coude avec l'alliance macroniste dans les enquêtes d'opinion ? La liste Glucksmann a plus récemment cumulé 7,74% à Auberchicourt pour les élections continentales. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de la liste LFI, ainsi que de celle des écologistes ou encore celle du PCF le 9 juin. En d'autres termes, un cumul de 18% sur place.

18:42 - Progression fulgurante du RN à Auberchicourt Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 14 points à Auberchicourt entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir gagné du terrain plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. Avec une projection simple, on peut déduire que le RN sera à près de 44% ou plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Auberchicourt majoritairement pour Bardella le 9 juin Le résultat de ces législatives fera probablement écho au verdict tombé le 9 juin dernier. Le résultat de la liste Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Auberchicourt, avec 52,2%. L'extrême droite doublait alors Valérie Hayer à 9,91% et Raphaël Glucksmann à 7,74%.

14:32 - Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon à Auberchicourt lors de l'élection présidentielle La préférence des habitants d'une commune transparait sans doute le plus visiblement dans le verdict de l'élection du président de la République. Marine Le Pen s'était particulièrement illustrée à Auberchicourt lors de la présidentielle avec un nombre de votes correspondant à 41,52% des voix au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 20,52% et 18,46% des voix. L'échec était plus fort encore pour Éric Zemmour, avec seulement 5,21% des voix pour sa part. Rebelotte pour la cheffe du RN au 2e tour face à Emmanuel Macron avec 63,57%.

12:32 - Le RN en pôle position au premier tour des dernières législatives à Auberchicourt Au début des élections législatives 2022, le RN parvenait en pôle position à Auberchicourt. On retrouvait en effet Matthieu Marchio devant ses concurrents au premier tour, avec 36,73% dans la commune, qui votait pour la 16ème circonscription du Nord. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la cité, avec 51,54%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 48,46%.

11:02 - Analyse démographique et économique des élections législatives à Auberchicourt À Auberchicourt, les caractéristiques démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent influer sur les élections législatives. Avec une densité de population de 612 hab/km² et 41,36% de population active, ces données pourraient engendrer plus d'intérêts pour le scrutin. Le pourcentage de chômeurs à 17,17% peut avoir un effet sur les espoirs des électeurs en matière de mesures sur le travail. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 918 €/an, sont souvent révélateurs d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (3,67%) et le nombre de résidences HLM (23,46% des logements) font ressortir les défis économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'éducation à Auberchicourt mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 16,5% des résidents titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

09:32 - Taux de participation aux dernières législatives à Auberchicourt : quels enseignements ? Au fil des dernières années, les 4 663 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Pendant les élections européennes du mois de juin 2024, le pourcentage de participation s'était hissé à 54,37% au sein d'Auberchicourt, à comparer avec une participation de 53,53% lors des élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 47,22% au premier tour et seulement 44,6% au deuxième tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle atteignait 18% le midi et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.