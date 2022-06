En direct

19:48 - Sur quel candidat vont se transférer les supporters de gauche à Monchecourt ? Ce que feront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche sera une clé du résultat de ces législatives 2022, à Monchecourt comme dans le reste du pays. Le candidat de gauche avait cumulé 16,69% des suffrages le 10 avril dernier dans la cité. Et c'est encore sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 1,74% et 0,6% au 1er tour de l'élection présidentielle. Le bloc de gauche part donc avec un potentiel de voix de 19,03% à Monchecourt pour ces légilsatives.

16:30 - Les sondages ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Monchecourt ? Marine Le Pen avait glané la première position à la dernière élection à Monchecourt avec 47,51% des votes, au 1er tour. Jean-Luc Mélenchon arrivait à la deuxième place à 16,69%, devançant Emmanuel Macron à 16,47% et Fabien Roussel à 5,82%. Néanmoins, en France, on retrouvait Emmanuel Macron à 27,85%, la candidate du FN à 23,15%. Jean-Luc Mélenchon terminait à 21,95%. Les mouvements nationaux des dernières heures viendront sans doute remettre en question ce tableau lors des législatives dans la ville. Or le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se resserrer dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à atteindre 1 petit point avant la trêve, avec un Rassemblement national en embuscade, proche des 20%.

14:30 - L'enjeu majeur de ces législatives à Monchecourt reste l'abstention À Monchecourt, le niveau d'abstention sera indéniablement l'un des facteurs décisifs de ces législatives 2022. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée il y a deux mois. Elle s'élevait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, pour le second tour de la dernière présidentielle, 26,35% des personnes habilitées à voter dans la localité avaient déserté les urnes. L'abstention était de 27,58% au premier tour. Le conflit entre l'Ukraine et la Russie ainsi que son impact sur les prix du pétrole et du gaz seraient susceptibles de modifier les choix que feront les habitants de Monchecourt.

11:30 - Un nouveau record d'abstention va-t-il être battu à Monchecourt à l'occasion des élections législatives 2022 ? Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis les années 1970 lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : l'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour. Au fil des dernières années, les 2 532 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Durant les élections législatives de 2017, le taux de participation s'était élevé à 45,08% au premier tour dans la commune à Monchecourt, contre un taux de participation de 40,06% au round deux.