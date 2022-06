Résultat de la législative à Mondonville : en direct

En direct

19:22 - Quel résultat à Mondonville pour la coalition LFI-PS-EELV ? Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 21,49% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 5 bureaux de vote de Mondonville le dimanche 10 avril dernier. Les transferts des suffrages socialistes et écologistes sont aussi à considérer ce soir dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 4,64% et 1,99% au 1er tour de l'élection présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" part donc avec un potentiel de voix de 28,12% à Mondonville pour ces élections légilsatives.

16:30 - Que peuvent enseigner les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Mondonville ? Les indications nationales des dernières heures auront probablement une résonnance sur le résultat des législatives à Mondonville dimanche. Mais on ne pourra faire abstraction des particularités locales. La Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se resserrer dans les enquêtes d'opinion jusqu'à arriver à un petit point avant la fin de campagne (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier Ipsos), devant un Rassemblement national en embuscade, juste en dessous des 20%. Lors du dernier rendez-vous présidentiel, à Mondonville, Marine Le Pen se hissait à la meilleure place avec 25,23% des voix, devant Emmanuel Macron à 24,73%, puis Jean-Luc Mélenchon avec 21,49% et Éric Zemmour à 7,73%.

14:30 - À Mondonville, quelle influence aura la participation sur les résultats des législatives 2022 ? À Mondonville, le niveau d'abstention constituera indiscutablement l'un des facteurs importants de ce scrutin législatif. La situation géopolitique actuelle ainsi que ses conséquences sur les prix des matières premières sont de nature à éloigner les habitants de Mondonville des bureaux de vote. Il y a deux mois, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, sur les 3 782 personnes en âge de voter dans la ville, 76,22% étaient allées voter. La participation était de 81,54% au premier tour, c'est-à-dire 3 084 personnes. Pour rappel, à l'échelle nationale, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - A la publication des résultats des législatives 2022, quels seront les taux d'abstention à Mondonville ? Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis les années 1970 lors des élections législatives, le scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour. Pour comprendre le vote des électeurs de cette ville, il faut observer les résultats des dernières élections. Cinq ans plus tôt, durant les élections législatives, parmi les 3 052 inscrits sur les listes électorales à Mondonville, 58,09% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour. Le taux d'abstention était de 50,62% pour le second round.