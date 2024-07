Résultat des législatives 2024 à Montaigut-sur-Save (31530) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Que vont peser les électeurs de gauche à Montaigut-sur-Save ? L'électorat de gauche va-t-il rester fidèle au nouvel accord trouvé par LFI, le PS, les Ecologistes et le PCF lors du second tour des élections de 2024 ou aller vers une autre candidature ? L'attelage a rassemblé un peu plus de 28% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Pour le premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 27,45% des suffrages à Montaigut-sur-Save. Un chiffre à comparer néanmoins avec les 28,92% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,77% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,73% pour Yannick Jadot, 2,59% pour Fabien Roussel et 3,62% pour Anne Hidalgo).

20:58 - Les performances du Rassemblement national à Montaigut-sur-Save aux dernières législatives Le nombre de votes en faveur du RN sera très observé localement pour ces élections législatives 2024. En analysant sommairement la progression du Rassemblement national vue lors des dernières législatives à l'échelle nationale, soit près de 15 points de plus pour les candidats du parti en 2024 qu'en 2022, le chemin parcouru semble déjà important. La part de suffrages conquis par la formation politique à Montaigut-sur-Save s'élève par ailleurs à 15 points en 2 ans. Assez pour annoncer un ancrage solide du parti dans la localité, et ce quoi qu'il se passe ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Un second tour qui avait souri au parti présidentiel en 2022 Le nombre de bulletins glanés par le RN sera en conséquence déterminant à l'échelle locale pour le second tour de ces élections 2024. Contrairement à l'expérience de 2022, le mouvement lepéniste a cette fois des chances de conquérir la commune, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Les législatives de l'époque à Montaigut-sur-Save ne seront pas favorables en revanche, au premier tour, au RN, qui obtiendra 20,74% dans la commune, alors que les candidats La République en Marche réuniront 31,79% des voix. Sur la commune de Montaigut-sur-Save, c'est finalement une majorité LREM qui sera choisie à l'issue du second tour, avec 53,45% contre 46,55% pour l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale.

20:05 - Nouveau raid pour le Rassemblement national à Montaigut-sur-Save ce dimanche ? Grâce à 35,27% des votes, Julien Leonardelli (Rassemblement National) a pris les devants à Montaigut-sur-Save, dimanche 30 juin pour le 1er round des élections législatives. En seconde position, Jean-François Portarrieu (Ensemble !) ramassait 34,51%. De son côté, Sylvie Espagnolle (Union de la gauche) glanait 27,45% des votants. La première place était la même à l'échelle de la circonscription complète, Julien Leonardelli accumulant cette fois 39,52%, devant Jean-François Portarrieu avec 29,43% et Sylvie Espagnolle avec 27,66%.

19:21 - Participation aux élections législatives 2024 à Montaigut-sur-Save : un record par rapport au scrutin européen ? Comment ont voté les habitants de cette ville lors des précédents scrutins électoraux ? En comparaison avec les européennes de cette année, la participation lors du premier round des législatives 2024 à Montaigut-sur-Save s'est accrue, s'élevant à 76,54%. Début juin, à l'occasion du scrutin européen, le taux de participation s'était en effet hissé à 61,84% des inscrits sur les listes électorales de Montaigut-sur-Save (31). La participation était de 61,45% il y a 5 ans. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur dimanche dernier. Elle représentait 25,9% à midi et 59,4% à 17 heures pour le premier tour, plus qu'en 2022.

18:35 - À Montaigut-sur-Save, le chiffre le plus attendu de ces législatives demeure la participation L'abstention constitue à n'en pas douter l'une des clés du scrutin législatif 2024. La participation au premier tour des élections législatives 2024 à Montaigut-sur-Save s'élevait à 76,54%. Pour rappel, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 53,76% au premier tour et 52,97% au second tour. Qu'en sera-t-il ce soir à Montaigut-sur-Save ? Il y a deux ans, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 81,24% dans la ville, contre une participation de 85,7% au premier tour, ce qui représentait 1 193 personnes.

17:29 - Montaigut-sur-Save : démographie, élections et stratégies politiques Quel portrait faire de Montaigut-sur-Save, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 35,02% de cadres supérieurs pour 1 934 habitants, cette ville possède une certaine vigueur économique. Ses 158 entreprises démontrent une économie florissante. Dans la ville, 35% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 18,4% de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des directives en matière d'instruction et de santé. La population étrangère de 140 personnes favorise une ouverture culturelle inestimable. Au sein de cette mosaïque sociale, près de 37,09% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 541,05 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Montaigut-sur-Save participe à l'histoire du pays.