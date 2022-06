Résultat des législatives à Montigny-sur-Loing - Election 2022 (77690) [PUBLIE]

14/06/22 15:56

Résultat des législatives 2022 à Montigny-sur-Loing

Le résultat des élections législatives 2022 à Montigny-sur-Loing est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Seine-et-Marne

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription de Seine-et-Marne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Montigny-sur-Loing Elodie Gérôme-Delgado (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 25,27% 21,70% Jean-Louis Thiériot (Ballotage) Les Républicains 23,89% 17,92% Dominique Lioret Rassemblement National 22,69% 15,00% Patrick Septiers Divers centre 15,03% 26,32% Xavier Mallet Reconquête ! 4,07% 7,36% Olivier Théot Divers gauche 2,82% 4,72% Laëtitia Gardel Droite souverainiste 1,81% 2,83% Camille Leguillon Ecologistes 1,72% 1,98% Amina Bacar Divers gauche 0,94% 1,32% Catherine Van Cauteren Divers extrême gauche 0,79% 0,38% Valérie Coupé Divers extrême gauche 0,59% 0,47% Maïssane Benkaba Divers 0,37% 0,00% Elisa Nomellini Régionaliste 0,01% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Montigny-sur-Loing Taux de participation 46,68% 48,27% Taux d'abstention 53,32% 51,73% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,72% 1,02% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,40% 0,37% Nombre de votants 35 965 1 075

Le résultat de l'élection législative 2022 à Montigny-sur-Loing est dorénavant officiel. À Montigny-sur-Loing, les 2227 citoyens rattachés à la 3ème circonscription de Seine-et-Marne ont opté pour le candidat Divers centre. Patrick Septiers a collecté 26% des votes au niveau de la commune. Il arrive devant Elodie Gérôme-Delgado (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Jean-Louis Thiériot (Les Républicains) qui captent 22% et 18% des votes. Cependant, le résultat de la législative dans cette circonscription peut toujours évoluer si les électeurs des 58 autres communes qui lui sont rattachées votent différemment de ceux de Montigny-sur-Loing. Le niveau de l'abstention s'établit à 52% des habitants autorisés à voter au sein de la commune pour la 3ème circonscription de Seine-et-Marne.

Législatives 2022 à Montigny-sur-Loing : les enjeux

Au moment de l'élection présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 29,31% des suffrages au premier tour à Montigny-sur-Loing, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La finaliste perdante de la présidentielle de 2022 et l'ancien ministre délégué du gouvernement Jospin avaient obtenu 19,18% et 17,47% des voix. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Montigny-sur-Loing gratifié de 0,00% des votes. Marine Le Pen avait dû se contenter de 0,00% des voix. Avec un premier tour en sa faveur en avril, le président des Français pourra-t-il s'appuyer sur cette ville pour remporter la majorité de l'Assemblée nationale ? Quel sera le résultat des élections législatives à Montigny-sur-Loing (77) ? Elles doivent se tenir très exactement les 12 et 19 juin 2022.