En direct

18:53 - Sur quel candidat vont converger les électeurs de gauche à Morières-lès-Avignon ? Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 17,0% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 7 bureaux de vote de Morières-lès-Avignon le dimanche 10 avril. Il ne faut pas oublier non plus les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 4,52% et 1,41% au premier tour de la présidentielle. Ce qui, en cumul, donne un total estimé à 22,93% pour la coalition LFI-PS-EELV.

16:30 - Les sondages révélateurs des législatives 2022 à Morières-lès-Avignon ? A l'issue du dernier scrutin présidentiel, à Morières-lès-Avignon, Marine Le Pen figurait à la meilleure place avec 32,46% des voix, devant Emmanuel Macron à 22,61%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon, troisième à 17,0% et Éric Zemmour à 10,29%. Les indications nationales des dernières semaines modifieront sans doute ces équilibres lors des législatives à Morières-lès-Avignon dimanche. Et pour rappel, la majorité et la Nupes ont vu leur écart se resserrer dans les enquêtes d'opinion jusqu'à atteindre 1 minuscule point avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage, avec un Rassemblement national troisième, non loin des 20%.

14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de la participation aux législatives sont attendus à Morières-lès-Avignon L'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2022 sera l'étendue de l'abstention à Morières-lès-Avignon. L'inflation et ses conséquences sur le moral des familles pourraient en effet inciter les habitants de Morières-lès-Avignon (84310) à rester chez eux. Il y a 2 mois, au deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 79,61% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, contre une participation de 80,13% au premier tour, c'est-à-dire 5 143 personnes. Pour comparer, à l'échelle nationale, l'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour.

11:30 - Un nouveau record d'abstention peut-il être battu à Morières-lès-Avignon lors du premier tour des élections législatives ? Comment votent habituellement les électeurs de cette ville ? Cinq années plus tôt, lors des législatives, 50,06% des électeurs de Morières-lès-Avignon s'étaient rendus dans l'isoloir au premier tour. Le taux de participation était de 46,19% au deuxième round. Avec une participation qui baisse continuellement depuis les années 1970 lors des législatives, le scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle du pays : le pourcentage de participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour.