Résultat des législatives 2024 à Avignon : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Avignon : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Au cœur de la campagne électorale législative, Avignon se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 90 330 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 11 273 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans l'agglomération, 39% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 7,97% de 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations des politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Avec 13 398 résidents étrangers, Avignon est un exemple de pluriculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2070,66 € par mois, la commune affiche un taux de chômage de 22,97%, synonyme d'une situation économique instable. À Avignon, où la jeunesse équivaut à 39% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir collectif et florissant.