Résultat de la législative à Mormant : en direct

12/06/22 11:21

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Mormant sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:21 - Les électeurs de Mormant ont jusqu'à 18 heures pour voter Bonjour et bienvenue sur cette page où vous pourrez suivre ce jour d'élections législatives à Mormant, jusqu'à la communication des résultats. On trouve 13 candidats dans l'unique circonscription de la cité (contre une dizaine dans les autres) et les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour se prononcer ce dimanche de premier tour dans les 3 bureaux de vote de la commune.

Résultat des élections législatives 2022 à Mormant

Les élections législatives 2022 auront lieu à Mormant comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de Seine-et-Marne

Tête de liste Liste Laëtitia Gardel Droite souverainiste Patrick Septiers Divers centre Jean-Louis Thiériot Les Républicains Maïssane Benkaba Divers Elodie Gérôme-Delgado Nouvelle union populaire écologique et sociale Olivier Théot Divers gauche Camille Leguillon Ecologistes Amina Bacar Divers gauche Dominique Lioret Rassemblement National Valérie Coupé Divers extrême gauche Xavier Mallet Reconquête ! Elisa Nomellini Régionaliste Catherine Van Cauteren Divers extrême gauche

Législatives 2022 à Mormant : les enjeux

Comme partout dans le pays, les 4 959 citoyens de Mormant seront invités à contribuer aux législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Pour quel candidat voteront-ils ? Le Rassemblement National a une carte à jouer dans cette ville où Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour il y a deux mois. Durant la présidentielle 2022, Marine Le Pen avait récolté 35,1% des votes au premier tour à Mormant. L'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 23,4% et 20,3% des votes. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Mormant gratifiée de 57,4% des suffrages. Emmanuel Macron avait récupéré 42,6% des votes.