Résultat de la législative à Moulins : en direct

17:07 - À Moulins, des sondages tout aussi valables ?

À Moulins, Emmanuel Macron avait pu grimper à la tête du vote de l'élection présidentielle 2022 avec 29,91% des voix, devant Marine Le Pen à 21,87%. Arrivaient ensuite, avec 19,4%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 7,2%, Éric Zemmour. Dans l'ensemble du pays, c'est un résultat de 27,85% des votants qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les indicateurs nationaux des ultimes semaines viendront certainement infléchir ce paysage et donc le résultat des législatives à Moulins ce dimanche, même si on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. Il faut se rappeler que l'alliance LREM-Ensemble a vu son score reculer tout près de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages avant la fin de campagne. Le Rassemblement national, lui, s'est rapproché des 20%.