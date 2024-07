Résultat des législatives 2024 à Souvigny (03210) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - 32,62% pour l'Union de la gauche à Souvigny L'autre source de doute de ces élections de 2024 sera celle du vote de gauche après la création du Front populaire avant le premier tour. L'attelage a obtenu 28,06% des bulletins à l'échelle nationale dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Le niveau est déjà élevé : lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Souvigny, le binôme Front populaire a pour sa part glané 32,62% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Une poussée à compléter néanmoins avec les 37,1% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,11% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,48% pour Yannick Jadot, 6,11% pour Fabien Roussel et 1,97% pour Anne Hidalgo). Reste désormais à savoir si la gauche égalera ou non son score de 2022 lors du second tour, soit 59,2% à l'époque.

20:58 - Le RN a largement gagné du terrain à Souvigny en 2 ans L'évolution du Rassemblement national aura été bien plus importante en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante. Ce sont déjà 24 points qui ont ainsi été gagnés par le RN au niveau de la commune entre sa part de votes des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une énorme avancée. S'il bénéficie d'un bon report de voix, on peut donc conclure que le RN sera vainqueur à Souvigny ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Les résultats de la dernière législative sont-ils porteurs de sens pour l'élection de 2024 à Souvigny ? Le score en faveur du Rassemblement national sera ainsi le grand sujet localement pour le second tour de cette élection du Parlement 2024. A l'inverse de l'élection de 2022, le parti frontiste a cette fois l'espoir de prendre la commune, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Lors des élections législatives il y a deux ans, le Rassemblement national, était en revanche en échec au premier tour dans la ville de Souvigny, grattant 17,34% des suffrages sur place, contre 37,10% pour Yannick Monnet (Nouvelle union populaire écologique et sociale). Et le second tour sera à l'avenant avec encore Yannick Monnet (Nupes) finalement en tête localement, avec 59,20%, devant son adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 40,80%.

20:05 - Nouveau raid pour le Rassemblement national à Souvigny ce dimanche ? A en croire les projections finales publiées depuis le premier tour, l'alliance du Rassemblement national et des Républicains devrait s'arroger pas loin de 250 sièges à l'issue du second tour des élections législatives. Le camp de gauche pourrait accaparer jusqu'à 200 sièges. Les candidats de la majorité fidèles à Emmanuel Macron maintiendraient jusqu'à 120 députés. Mais on ne saurait faire abstraction des particularités locales. Avec 41,58% des voix, Anne-Marie Thès (Rassemblement National) a pris les devants à Souvigny, dimanche 30 juin lors du 1er round de la législative. Yannick Monnet (Front populaire) obtenait 32,62%. A la 3e position, Alexandra Bardet (Les Républicains) recevait 11,41% des électeurs. La première place était la même à l'échelle de la circonscription complète, Anne-Marie Thès accumulant cette fois 38,61%, devant Yannick Monnet avec 28,84% et Stephane Larzat avec 14,91%.

19:21 - Quelles leçons tirer des taux d'abstention à Souvigny ? L'observation des derniers rendez-vous électoraux est l'occasion de cerner davantage le vote des habitants de cette ville. Comme spécifié dans le précédent message, le pourcentage d'abstention au 1er round des élections législatives à Souvigny a été de 27,47%, plus bas que celui des dernières élections européennes. Lors du précédent scrutin européen, 40,74% des personnes en âge de voter à Souvigny avaient effectivement refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 41,08% en 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a une semaine. Elle représentait 26% à midi et 59% à 17 heures pour le premier tour.

18:35 - La participation va-t-elle se maintenir à Souvigny lors du second tour des législatives ? À Souvigny, le niveau d'abstention constitue incontestablement l'un des critères décisifs du scrutin législatif. Dans la commune, l'abstention pour le 1er tour des législatives 2024 était de 27,47%. Il y a 2 ans, au premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 20,35% au sein de la commune, contre une abstention de 22,5% au deuxième tour. Pour rappel, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 44,28% au premier tour et 47,82% au second tour.

17:29 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Souvigny Quel portrait faire de Souvigny, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Dotée de 1 009 logements pour 1 726 habitants, la densité de la ville est de 42 hab/km². L'existence de 106 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (30,23%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Les électeurs, dont 36,02% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, 40,55% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 741,71 euros, accable une ville qui ambitionne un avenir prospère. À Souvigny, les préoccupations locales, tels que l'emploi, l'écologie et l'inflation, alimentent le débat démocratique.