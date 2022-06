Résultat de la législative à Nézignan-l'Évêque : en direct

12/06/22 17:17

Bienvenue dans ce live où nous suivrons les grandes étapes de ce 1er volet des législatives 2022 à Nézignan-l'Évêque, jusqu'à la mise en ligne des résultats. On dénombre 11 candidats dans l'unique circonscription de la cité (un chiffre dans la moyenne nationale) et les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour trancher ce dimanche de premier tour dans les 2 bureaux de vote de la commune.

Les inscrits sur les listes électorales de Nézignan-l'Évêque ( Hérault ) reprendront la direction des urnes en 2022 : ils devront participer aux élections législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 34% des suffrages au premier tour à Nézignan-l'Évêque, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur du parti "La République En Marche" et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 22% et 17% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Nézignan-l'Évêque gratifiée de 57% des voix. Emmanuel Macron avait récupéré 43% des votes. Les administrés de cette ville s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ?