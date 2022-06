Résultat de la législative à Nîmes : 2e tour en direct

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Nîmes sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Nîmes. En direct 11:06 - Le verdict des élections législatives à Nîmes sera dévoilé ce dimanche soir ! Pour le second tour des législatives à Nîmes, les 85 bureaux de vote (de N 101 Ecole Mater Jean Jaures à N 501 Ecole Mater Rene Char) ont ouvert leurs portes à 8 heures et cesseront d'accueillir les 90232 votants à 18 heures, pour commencer le dépouillement. Seuls les candidats qualifiés la semaine passée s'opposent dans les 2 circonscriptions correspondant à la cité.

Le second tour des élections législatives à Nîmes aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Retrouvez ci-dessous la liste des circonscriptions législatives de la ville de Nîmes : 1ère circonscription du Gard 6ème circonscription du Gard

Candidats dans la 1ère circonscription du Gard

Tête de liste Liste Françoise Dumas Ensemble ! (Majorité présidentielle) Yoann Gillet Rassemblement National

Candidats dans la 6ème circonscription du Gard

Tête de liste Liste Nicolas Cadène Nouvelle union populaire écologique et sociale Philippe Berta Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Nîmes - 1er tour

Résultats élections législatives par circonscription à Nîmes La commune de Nîmes est divisée en 2 circonscriptions législatives. Retrouvez ci-dessous la liste de ces circonscriptions législatives. 1ère circonscription du Gard 6ème circonscription du Gard

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription du Gard

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Nîmes Yoann Gillet (Ballotage) Rassemblement National 31,65% 20,94% Françoise Dumas (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,21% 27,45% Charles Menard Nouvelle union populaire écologique et sociale 23,93% 29,27% Erick Cavaglia Reconquête ! 6,22% 6,86% Véronique Gardeur-Bancel Les Républicains 5,82% 7,64% Sylvie Danjou Ecologistes 2,01% 2,33% Yannick Cogo Ecologistes 1,26% 1,24% Isabelle Leclerc Divers extrême gauche 0,92% 1,02% Sarah Ausseil Divers droite 0,91% 0,70% Evrard Zaouche Divers 0,71% 0,79% Alain Moula Divers 0,71% 0,88% Naïma Ouateli Divers 0,66% 0,87% Participation au scrutin Circonscription Nîmes Taux de participation 41,75% 38,80% Taux d'abstention 58,25% 61,20% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,53% 1,50% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,66% 0,64% Nombre de votants 37 306 18 787

Au niveau de la 1ère circonscription du Gard, les 48422 citoyens de Nîmes se sont tournés vers la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. Le niveau de l'abstention représente 61% des citoyens habilités à voter au sein de la commune à l'échelle de la 1ère circonscription du Gard (18 787 votants). Les électeurs des 10 autres communes rattachées à cette circonscription voteront-ils comme ceux de Nîmes ? Au sein de la ville, Charles Menard a réuni 29% des suffrages. Il est suivi par Françoise Dumas (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Yoann Gillet (Rassemblement National) qui reçoivent 27% et 21% des voix.

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 6ème circonscription du Gard

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Nîmes Nicolas Cadène (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 25,65% 29,14% Philippe Berta (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 24,38% 24,41% Laurence Gardet Rassemblement National 24,14% 19,90% François Courdil Les Républicains 9,21% 10,57% Stéphane Guillemin Reconquête ! 7,44% 6,40% Jean-Claude Maurin Divers gauche 2,97% 3,40% Mounir Benslima Ecologistes 1,97% 2,17% Stephane Gilli Ecologistes 1,76% 1,65% Nicolas Stival Droite souverainiste 1,32% 1,06% Aïcha Terbeche Divers extrême gauche 0,69% 0,77% Sophie Guillot Divers centre 0,47% 0,53% Participation au scrutin Circonscription Nîmes Taux de participation 45,01% 42,88% Taux d'abstention 54,99% 57,12% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,34% 1,21% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,50% 0,48% Nombre de votants 38 052 18 155

La participation parmi les habitants autorisés à fréquenter les urnes au sein de la commune au niveau de cette circonscription législative s'établit à 43%, ce qui représente 18 155 votants. Au sein de la ville, Nicolas Cadène a engrangé 29% des voix. Il est suivi par Philippe Berta (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Laurence Gardet (Rassemblement National) qui ramassent respectivement 24% et 20% des suffrages. Les électeurs des 23 autres communes de la 6ème circonscription du Gard voteront-ils comme ceux de Nîmes ?

