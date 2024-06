En direct

19:48 - Les orphelins de la coalition de gauche observés L'autre question qui entoure ces élections législatives est celle du poids de la gauche après l'alliance des partis autour du Nouveau Front populaire. A l'issue du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 20,93% des suffrages dans la commune. Au moment des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a atteint 13,6% à Langlade. Mais ce sont 22% que peut en revanche briguer la gauche cette fois, la part de voix du leader PS-Place Publique étant à réévaluer avec celles de la LFI Manon Aubry (4,45%), de l'EELV Marie Toussaint (3,95%) et enfin de Léon Deffontaine (2,18%).

18:42 - En 5 ans, le RN a gagné 13 points à Langlade Difficile de résumer clairement cette avalanche de chiffres. Mais quelques grandes lignes se dégagent… La progression du RN, qui se monte déjà à 13 points à Langlade entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc penser que le RN sera à près de 32% ou plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 39,88% pour le Rassemblement national à Langlade le 9 juin dernier Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît aussi comme indispensable au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. 39,88% des votes se sont en effet portés vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen à Langlade, face à Valérie Hayer à 14,95% et Raphaël Glucksmann à 13,6%. Le mouvement eurosceptique a dominé le scrutin avec 475 votants de Langlade.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Langlade lors de l'élection présidentielle C'est sans doute l'élection à la présidence de la République qui est l'élément le plus parlant sur le bord politique des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Langlade lors du premier tour de la présidentielle avec 30,27%, battant Marine Le Pen. La candidate obtenait 26,77%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 15,04% et 10,05% des suffrages. Et la cheffe du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 49,54% contre 50,46%.

12:32 - Quel score à Langlade pour Ensemble aux législatives 2024 ? Le verdict du plus récent scrutin législatif est un indice précieux au moment des élections qui se jouent. Aux législatives en 2022 à Langlade, le RN terminait à la deuxième place, 24,32% des habitants passés par l'isoloir étant convaincus par son binôme, contre 27,23% pour Yvan Lachaud (LREM) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme La République en Marche (52,30%). Yvan Lachaud remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Élections législatives à Langlade : impact de la démographie et de l'économie locale Dans les rues de Langlade, les élections sont en cours. Dotée de 1 016 logements pour 2 265 habitants, la densité de la commune est de 240 habitants/km². Ses 212 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (88,39%) souligne le poids des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 31,03% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, près de 48,56% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 702,96 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. En somme, Langlade incarne les enjeux et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - Les législatives débutent à Langlade : la participation en question L'une des grandes inconnues des élections législatives sera immanquablement l'étendue de la participation à Langlade (30980). Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 55,5% au premier tour. Au deuxième tour, 53,22% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections législatives 2024 à Langlade ? Pour mémoire, au niveau national, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour, c'était presque un record. Il y a 2 ans, pour le second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 81,59% dans la localité, à comparer avec une participation de 83,39% au premier tour, soit 1 566 personnes.