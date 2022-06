Résultat des législatives à Nîmes - Election 2022 (30000) [PUBLIE]

12/06/22 21:18

Résultat des législatives 2022 à Nîmes

Le résultat des élections législatives 2022 à Nîmes est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Gard

Résultats élections législatives par circonscription à Nîmes La commune de Nîmes est divisée en 2 circonscriptions législatives. Retrouvez ci-dessous la liste des circonscriptions législatives pour lesquelles les résultats sont connus. 1ère circonscription du Gard (PUBLIE) 6ème circonscription du Gard (PUBLIE)

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription du Gard

Au soir du premier tour des élections législatives, les habitants de Nîmes inscrits dans la 1ère circonscription du Gard ont pris parti pour le candidat Nouvelle union populaire écologique et sociale. Le résultat final de la législative à l'échelle de la 1ère circonscription du Gard découlera de la conduite des électeurs des 10 autres communes qui la composent. Le niveau de l'abstention s'établit à 61% des électeurs habilités à voter au sein de la commune au niveau de cette circonscription législative, ce qui représente 29 635 non-votants. Charles Menard a enregistré 29% des votes à l'échelle de la ville. Françoise Dumas (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Yoann Gillet (Rassemblement National) recueillent respectivement 27% et 21% des votes.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Nîmes Charles Menard Nouvelle union populaire écologique et sociale - 29,27% Françoise Dumas Ensemble ! (Majorité présidentielle) - 27,45% Yoann Gillet Rassemblement National - 20,94% Véronique Gardeur-Bancel Les Républicains - 7,64% Erick Cavaglia Reconquête ! - 6,86% Sylvie Danjou Ecologistes - 2,33% Yannick Cogo Ecologistes - 1,24% Isabelle Leclerc Divers extrême gauche - 1,02% Alain Moula Divers - 0,88% Naïma Ouateli Divers - 0,87% Evrard Zaouche Divers - 0,79% Sarah Ausseil Divers droite - 0,70% Participation au scrutin Circonscription Nîmes Taux de participation - 38,80% Taux d'abstention - 61,20% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) - 1,45% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) - 0,69% Nombre de votants - 18 787

Résultat de la législative dans la 6ème circonscription du Gard

À Nîmes, les électeurs votant dans la 6ème circonscription du Gard ont pris parti pour le représentant Nouvelle union populaire écologique et sociale. Néanmoins, le résultat de l'élection législative dans cette circonscription peut toujours basculer si les électeurs des 23 autres communes qui la composent font des choix différents de ceux de Nîmes. Nicolas Cadène a ainsi réuni 29% des votes à l'échelle de la ville. Il est suivi par Philippe Berta (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Laurence Gardet (Rassemblement National) qui ramassent 24% et 20% des voix. La participation s'élève à 43% des citoyens autorisés à voter au sein de la commune à l'échelle de la 6ème circonscription du Gard, ce qui représente 18 155 votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Nîmes Nicolas Cadène Nouvelle union populaire écologique et sociale - 29,14% Philippe Berta Ensemble ! (Majorité présidentielle) - 24,41% Laurence Gardet Rassemblement National - 19,90% François Courdil Les Républicains - 10,56% Stéphane Guillemin Reconquête ! - 6,40% Jean-Claude Maurin Divers gauche - 3,40% Mounir Benslima Ecologistes - 2,17% Stephane Gilli Ecologistes - 1,65% Nicolas Stival Droite souverainiste - 1,06% Aïcha Terbeche Divers extrême gauche - 0,77% Sophie Guillot Divers centre - 0,53% Participation au scrutin Circonscription Nîmes Taux de participation - 42,88% Taux d'abstention - 57,12% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) - 1,21% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) - 0,48% Nombre de votants - 18 155

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Nîmes sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:43 - Que peut espérer le bloc de gauche pour ces législatives à Nîmes ? Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour le 2eme round de la présidentielle il y a deux mois si la totalité du scrutin n'avait eu lieu qu'à Nîmes. Il ne faut pas oublier non plus les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 4,31% et 1,66% au 1er tour de la présidentielle. La Nupes peut donc potentiellement obtenir 34,65% à Nîmes pour ce premier tour. 16:30 - Que disent les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Nîmes ? Jean-Luc Mélenchon avait obtenu la première position lors de la présidentielle en avril à Nîmes avec 28,68% des votes, au premier round. Emmanuel Macron terminait deuxième à 23,21%, surclassant Marine Le Pen à 20,14% et Éric Zemmour à 9,86%. Les mouvements nationaux des derniers jours viendront sans doute modifier ces équilibres et donc le résultat des législatives dans la commune au 1er tour, même s'il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Or la majorité a baissé tout près de de la Nupes dans les intentions de vote avant la trêve. Le RN de Marine Le Pen, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%. 14:30 - À Nîmes, l'enjeu majeur de ces élections législatives 2022 reste la participation À Nîmes, l'une des clés de ces législatives 2022 sera l'abstention. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur en avril. Elle s'élevait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Lors du deuxième tour de la présidentielle, 34,51% des personnes habilitées à voter dans l'agglomération avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 30,54% au premier tour. L'inflation et ses retombées sur le quotidien des Français seraient notamment susceptibles de favoriser l'abstention à Nîmes (30000). 11:30 - L'abstention peut-elle encore monter à l'occasion des législatives à Nîmes ? Les élections législatives mobilisant souvent beaucoup moins que la présidentielle, qu'en sera-t-il cette année ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée au premier round des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h. Au fil des dernières années, les 151 875 habitants de cette agglomération ont révélé leurs habitudes de vote. En 2017, durant les législatives, 62,56% des inscrits sur les listes électorales de Nîmes avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour, contre un taux d'abstention de 57,31% au deuxième round. 09:30 - A quelle heure ferment les bureaux de vote à Nîmes ? Si jamais vous hésitez encore sur les 23 impétrants au premier tour dans les 2 circonscriptions de Nîmes, prenez le temps de consulter les programmes. Les bureaux de vote ne ferment leurs portes qu'à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la cité.

Législatives 2022 à Nîmes : les enjeux