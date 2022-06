Résultat de la législative à Oraison : 2e tour en direct

En direct

17:42 - La coalition LFI-PS-EELV était arrivée au pied du podium à Oraison il y a sept jours La proportion des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général sera une clé du résultat de ces législatives au niveau national. Ces électeurs ont représenté 21,83% des suffrages dans la commune le dimanche 12 juin. Ce score est tout de même à mettre en perspective avec les votes de LFI, d'EELV, du PC et du PS lors de la présidentielle. Or à Oraison, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 17,06%, 3,93%, 1,32% et 2,81% il y a deux mois. La coalition LFI-PS-EELV-PC pouvait donc se fixer un total théorique de 25,12% à Oraison pour ce premier tour des législatives.

15:30 - La candidature Rassemblement National bien placée pour le 1er tour A en croire une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. La Nupes menée par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 députés. Mais on ne saurait faire abstraction des particularités locales. La candidature Rassemblement National a enregistré 32,54% des suffrages le 12 juin dernier lors du 1er tour des élections législatives. Elle a précédé les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui reçoivent 27,62% et 21,83% des voix.

13:30 - Une baisse de la participation peut-elle influencer les résultats des législatives 2022 à Oraison ? Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 19 juin ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux élections législatives françaises s'élevait à 42,64% au second round et 55,4% en 2012, toujours au deuxième tour. Les jeunes expriment couramment une désaffection pour les scrutins électoraux, la tendance peut-elle s'aggraver pour le second tour des élections législatives ? Cinq ans plus tôt, durant les élections législatives, le taux d'abstention s'était hissé à 58,41% des inscrits sur les listes électorales d'Oraison au premier tour. L'abstention était de 52,21% pour le second tour.