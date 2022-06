Résultat de la législative à Oraison : en direct

17:15 - Les sondages, un repère pour le résultat des législatives 2022 à Oraison ?

OA l'issue du premier tour de la dernière élection présidentielle, à Oraison, Marine Le Pen avait pu se hisser à la première position avec 32,4% des voix, devant Emmanuel Macron à 23,1%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon à 17,06% et Éric Zemmour à 8,36%. Par contre dans l'ensemble du pays, Emmanuel Macron terminait cette première bataille avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les dynamiques nationales des dernières semaines viendront sans doute remettre en question ces équilibres lors des législatives à Oraison ce dimanche, même s'il est impossible de faire abstraction des spécificités locales. Or l'alliance LREM-Ensemble a vu son score reculer à un cheveu du bloc LFI-PS-EELV dans les sondages avant la fin de campagne. Le Rassemblement national de Marine Le Pen, lui, a courru après les 20%.