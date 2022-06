Résultat de la législative à Pierrevert : 2e tour en direct

En direct

17:46 - La Nouvelle union populaire s'était placée au pied du podium à Pierrevert il y a 7 jours Le nombre de votants du bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon reste une clé du résultat de ces législatives 2022 en France. Son candidat avait atteint 21,99% des suffrages à Pierrevert dimanche dernier. Ce premier résultat est cependant à mettre en perspective avec les voix de gauche que pouvait viser la Nupes après la présidentielle. Sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 16,02%, 5,48%, 1,26% et 2,49% le 10 avril. Ce sont donc 25,25% de votants en réalité que pouvait viser le bloc des Insoumis et de leurs alliés pour ces législatives à Pierrevert.

15:30 - À Pierrevert, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) bien placée Avec 33,39% des votes, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Pierrevert le 12 juin dernier lors du 1er round de la législative. En seconde place, la candidature Rassemblement National décroche 23,4% des voix. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale récupère 21,99% des voix. Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme du deuxième tour des élections législatives. Le camp mené par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 députés. Le RN de Marine Le Pen pourrait réussir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 députés.

13:30 - Une baisse de la participation peut-elle impacter les résultats des législatives 2022 à Pierrevert ? Au fil des précédents rendez-vous électoraux, les 4015 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs préférences de vote. A l'occasion des dernières législatives, sur les 3189 personnes en âge de voter à Pierrevert, 54,8% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour. L'abstention était de 45,03% pour le deuxième round. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : la participation aux élections législatives atteignait 42,64% au second round, 6% de plus qu'au premier tour.