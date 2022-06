Résultat de la législative à Pierrevert : en direct

17:20 - Les sondages peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Pierrevert ?

Le résultat de l'élection présidentielle 2022 au premier tour, à Pierrevert, s'achevait favorablement pour Emmanuel Macron avec 27,02% des suffrages. Derrière, se hissait Marine Le Pen à 24,65%, puis Jean-Luc Mélenchon à 16,02% et Éric Zemmour à 10,65%. Le chef de l'Etat sortant se plaçait à en revanche un peu moins de 28% des votes à l'échelle nationale, contre un peu plus de 23% pour la candidate du FN et 21,95% pour Jean-Luc Mélenchon. Les mouvements nationaux des dernières heures infléchiront probablement ce tableau lors des législatives dans la cité, même si on ne pourra ignorer les particularités locales. Il faut se rappeler que la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon s'est approchée de l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages ce vendredi soir (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour Le Monde et le Cevipof). Dans cette séquence, le Rassemblement national de Marine Le Pen n'a cessé de s'approcher des 20%.