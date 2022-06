Résultat de la législative à Pinet : en direct

À Pinet, l'une des grandes inconnues des législatives sera la participation. La baisse du pouvoir d'achat, combinée avec les inquiétudes liées au conflit entre l'Ukraine et la Russie, pourraient entre autres inciter les citoyens de Pinet à rester chez eux. Au second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 492 personnes en âge de voter au sein de la commune, 21,65% étaient restées chez elles, à comparer avec une abstention de 19,17% au premier tour. Pour mémoire, au niveau national, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, moins qu'en 2017.

11:30 - A la publication des résultats des législatives, quels seront les pourcentages d'abstention à Pinet ?

Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis des années lors des législatives, le scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Voici les chiffres de 2017 au niveau national : le pourcentage d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. Au fil des dernières années, les 1 847 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des élections législatives, parmi les 1 154 personnes en âge de voter à Pinet, 54,33% avaient pris part au scrutin au premier tour. La participation était de 46,19% pour le second tour.