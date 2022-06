Résultat des législatives à Poisat - 2e tour élection 2022 (38320) [DEFINITIF]

Résultats des législatives 2022 à Poisat

Le résultat du 2e tour des élections législatives à Poisat est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat législatives 2022 dans la 2ème circonscription de l'Isère

Résultat 2e tour

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Poisat Jean-Charles Colas-Roy Ensemble ! (Majorité présidentielle) - 51,95% Cyrielle Chatelain Nouvelle union populaire écologique et sociale - 48,05% Participation au scrutin Circonscription Poisat Taux de participation - 57,46% Taux d'abstention - 42,54% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) - 3,91% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) - 1,52% Nombre de votants - 920

Le résultat de l'élection législative à Poisat est tombé. Le prochain rendez-vous dans le calendrier électoral est d'ores et déjà prévu pour 2024 : il concernera le résultat des élections européennes à Poisat . Au niveau de la 2ème circonscription de l'Isère, les 1601 habitants de Poisat ont choisi la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle), dimanche 19 juin. Reste à savoir si les citoyens des 23 autres communes rattachées à la 2ème circonscription de l'Isère feront les mêmes choix que ceux de Poisat. Dans la finale qui le confrontait à Cyrielle Chatelain (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Jean-Charles Colas-Roy a engrangé 51.95% des suffrages. Cyrielle Chatelain capte 48.05% des voix. Le niveau de la participation parmi les électeurs habilités à voter de la commune pour cette circonscription législative atteint 57.46% (soit 681 non-votants).

Résultat 1er tour

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Poisat Cyrielle Chatelain (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 33,52% 33,11% Jean-Charles Colas-Roy (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 28,45% 33,55% Clhoé Bailly Rassemblement National 18,08% 13,95% Fabienne Sarrat Les Républicains 4,84% 5,20% Muriel Burgaz Reconquête ! 4,05% 4,43% Carole Condat Divers gauche 3,87% 4,65% Grégory Manoukian Ecologistes 2,43% 2,33% Jérôme Rubes Divers gauche 1,80% 1,11% Mohamed Gafsi Ecologistes 1,14% 0,78% Chantal Gomez Divers extrême gauche 0,89% 0,22% David Olivier Ecologistes 0,89% 0,33% Maxence Morand Régionaliste 0,04% 0,33% Participation au scrutin Circonscription Poisat Taux de participation 46,33% 57,75% Taux d'abstention 53,67% 42,25% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,15% 1,41% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,49% 0,87% Nombre de votants 36 408 924

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Poisat sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Poisat. En direct 18:45 - La Nupes 2e pour ces législatives à Poisat Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour à Poisat, la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon avait atteint un haut niveau avant ce 2ème round des élections législatives. Son postulant a donc son importance ce dimanche 19 juin. Ce premier résultat est toutefois à analyser au regard des voix de gauche que pouvait récupérer la Nupes après la présidentielle. Dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 22,73%, 8,45%, 3,84% et 2,84% en avril. Ce sont donc 37,86% de votants en réalité que pouvait viser le bloc de gauche pour ces législatives à Poisat. 15:30 - Vers un échec pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à Poisat ? D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 députés. Le RN de Marine Le Pen devrait parvenir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Il convient tout de même de tenir compte des particularités locales, comme par exemple à Poisat. Avec 33,55% des votes, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Poisat lors du premier tour de l'élection législative le 12 juin dernier. 13:30 - La participation à Poisat va-t-elle encore baisser au 2e tour des législatives 2022 ? Au cours des dernières années, les 2174 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Cinq ans auparavant, lors des législatives, parmi les 1580 inscrits sur les listes électorales à Poisat, 46,58% avaient déserté les urnes au premier tour, à comparer avec une abstention de 41,01% pour le tour deux. Le résultat des législatives 2022 est autant attendu que le taux de participation qui est très bas lors de ce type d'élection. Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux législatives s'élevait à 57,36% au deuxième tour contre 44,6% en 2012. 10:30 - Le second tour est lancé à Poisat ! Seuls les candidats qualifiés il y a 7 jours sont en course dans la circonscription de Poisat aujourd'hui, pour le second tour des élections législatives 2022. Un niveau de postulants réduit. Les 1590 habitants de la commune auront jusqu'à 18 heures pour se rendre dans les 2 bureaux de vote et choisir leur représentant lors de cette 2e étape.

Législatives 2022 à Poisat : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales résidant à Poisat (38) seront invités à contribuer aux résultats des législatives comme partout en France. Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 31% des suffrages au premier tour à Poisat, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ex-parlementaire européen et l'actuelle députée du Pas-de-Calais avaient obtenu 23% et 17% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Poisat avec 71% des voix. Marine Le Pen avait obtenu 29% des voix. Les administrés de cette ville feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron aux prochaines élections à l'image du premier tour de la présidentielle ?