L'abstention est l'une des clés des législatives 2024. Dans la commune, dimanche, 27,55% des électeurs ont choisi de ne pas voter au premier tour des élections législatives 2024. Il y a 2 ans, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 26,64% des inscrits sur les listes électorales de la commune, contre un taux d'abstention de 22,3% au premier tour. Pour mémoire, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 50,9% au premier tour. Au deuxième tour, 53,44% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. L'inflation dans le pays qui grève les finances des ménages est de nature à impacter le pourcentage de participation à Eybens (38320).

17:29 - Eybens : élections législatives et dynamiques démographiques

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Eybens est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 9 974 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 966 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 2 931 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (19,16%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Les 647 résidents étrangers favorisent cette pluralité culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 30 821 €/an, la ville désire plus de prospérité. À Eybens, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.