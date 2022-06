18:42 - Qu'ont fait les électeurs de la Nupes il y a 7 jours dans la ville ?

Un des paramètres majeurs de ces élections législatives 2022, en France, reste le résultat des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et de leurs alliés. À Pomérols, le candidat de la gauche réunie avait atteint 15,35% des suffrages le 12 juin dernier. Ce premier résultat est néanmoins à analyser au regard des voix de gauche que pouvait espérer la Nupes après l'élection présidentielle. Or à Pomérols, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 12,45%, 2,9%, 1,52% et 2,7% en avril. Voilà qui donnait un total théorique de 19,57% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale".