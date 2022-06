Résultat des législatives à Pontonx-sur-l'Adour - Election 2022 (40465) [PUBLIE]

14/06/22 15:56

Résultat des législatives 2022 à Pontonx-sur-l'Adour

Le résultat des élections législatives 2022 à Pontonx-sur-l'Adour est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans les Landes

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription des Landes

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Pontonx-sur-l'Adour Boris Vallaud (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 40,16% 40,58% Jean-Francois Broquères (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 24,86% 24,76% Sylvie Franceschini Rassemblement National 18,78% 20,93% Marion Berginiat Les Républicains 5,19% 3,35% Christelle Lassort Divers centre 4,87% 4,79% Isabelle Du Breuil Helion de la Guéronnière Reconquête ! 3,24% 2,56% Matèu Richard Régionaliste 1,18% 1,04% Carole Voutaz Divers extrême gauche 0,92% 1,12% Daniel Huriez Divers extrême gauche 0,80% 0,88% Participation au scrutin Circonscription Pontonx-sur-l'Adour Taux de participation 56,84% 57,21% Taux d'abstention 43,16% 42,79% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,98% 2,40% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,86% 0,85% Nombre de votants 56 532 1 294

Le résultat de la législative à Pontonx-sur-l'Adour a été officiellement publié par le ministère de l'Intérieur. Au sein de la 3ème circonscription des Landes, les 2262 habitants de Pontonx-sur-l'Adour ont pris parti pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. L'abstention parmi les habitants enregistrés sur les listes électorales dans la commune au niveau de la 3ème circonscription des Landes s'établit à 43%, ce qui représente 968 non-votants. Dans la commune, Boris Vallaud a amassé 41% des votes. En 2e position, Jean-Francois Broquères (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) décroche 25% des voix. De son côté, Sylvie Franceschini (Rassemblement National) récupère 21% des votes. Reste encore à déterminer si les habitants des 180 autres communes faisant partie de cette circonscription législative voteront comme ceux de Pontonx-sur-l'Adour.

Législatives 2022 à Pontonx-sur-l'Adour : les enjeux

Comme partout dans le pays, les 2 944 citoyens de Pontonx-sur-l'Adour (Landes) seront invités à participer à l'élection de leur député le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Durant l'élection présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 26,84% des suffrages au premier tour à Pontonx-sur-l'Adour. Celui qui a renouvelé son bail de location à l'Elysée avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24,50% et 18,94% des voix. Fidèles à leur choix du premier tour, les votants de Pontonx-sur-l'Adour avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui conférant 57,11% des voix, laissant par conséquent à Marine Le Pen 42,89% des votes. Avec un premier tour à son avantage en avril, le président français pourra-t-il s'appuyer sur cette localité pour avoir une majorité des députés de l'hémicycle ?