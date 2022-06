Résultat des législatives à Pouillon - Election 2022 (40350) [PUBLIE]

14/06/22 15:56

Nouvelle union populaire écologique et sociale

Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat de l' élection législative 2022 à Pouillon. C'est le candidat Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a encaissé le plus de suffrages de la part des 2547 habitants de Pouillon inscrits dans la 3ème circonscription des Landes. Reste à déterminer si les habitants des 180 autres communes faisant partie de cette circonscription voteront comme ceux de Pouillon. Au sein de la commune, Boris Vallaud a réuni 34% des suffrages. Jean-Francois Broquères (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) capte 29% des voix. De son côté, Sylvie Franceschini (Rassemblement National) obtient 19% des voix. Le niveau de l'abstention représente 46% des habitants autorisés à voter au sein de la commune au niveau de la 3ème circonscription des Landes.

Comme partout dans le pays, les votants de Pouillon ( Landes ) seront incités à contribuer aux résultats des élections législatives les 12 et 19 juin 2022. Au moment de l'élection présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait décroché 26,6% des voix au premier tour à Pouillon. Celui qui fut ministre de l'Economie de François Hollande avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24,3% et 15,3% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les citoyens de Pouillon avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième, lui accordant 55,8% des suffrages. Marine Le Pen avait obtenu 44,2% des voix. Les administrés de cette ville s'en remettront-ils à nouveau à Emmanuel Macron aux prochaines élections à l'image du premier tour de la présidentielle ?