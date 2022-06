En direct

19:43 - Quel résultat aux législatives de Râches pour le bloc des Insoumis ? Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général reste une des énigmes de ces législatives 2022, à Râches comme dans le reste du pays. Le candidat LFI avait enregistré 15,01% des suffrages en avril dernier dans la ville. Il faut aussi tenir compte les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 1,86% et 0,96% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel théorique de 17,83% à Râches pour ce premier tour des législatives.

16:30 - Les grandes tendances des sondages, un révélateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Râches ? Marine Le Pen avait glané la première position lors de la dernière élection à la présidence de la République à Râches avec 38,22% des suffrages, au 1er tour. Emmanuel Macron terminait deuxième à 26,72%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 15,01% et Éric Zemmour à 5,85%. Les indicateurs nationaux des ultimes semaines boulverseront probablement ce paysage lors des législatives à Râches, même s'il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Or le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se resserrer dans les enquêtes d'opinion jusqu'à atteindre 1 petit point avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête (28% pour la majorité contre 27% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria), devant un Rassemblement national troisième, au-dessus de 19%.

14:30 - Le chiffre phare de ces législatives à Râches reste l'abstention À Râches, l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif sera incontestablement la participation. Le conflit armé entre la Russie et l'Ukraine ainsi que ses répercussions sur les prix du gaz et de l'essence sont notamment en mesure de détourner l'attention des habitants de Râches du vote. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 25,21% dans la commune, contre une abstention de 26,33% au premier tour. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, moins qu'en 2017.

11:30 - À Râches quel était le pourcentage de la participation à Râches en 2017 ? Plus de la moitié des votants ne se sont pas rendus dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : l'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour. L'analyse des résultats des précédents scrutins permet de se faire une idée du vote des habitants de cette localité. Il y a 5 ans, à l'occasion des législatives, 46,19% des personnes aptes à participer à une élection à Râches avaient pris part au scrutin au premier tour. Le taux de participation était de 41,92% au deuxième round.