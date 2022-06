Résultat de la législative à Raimbeaucourt : en direct

En direct

19:25 - Pour la gauche, les 15,32% de Jean-Luc Mélenchon à Raimbeaucourt observés Les inscrits de Raimbeaucourt avaient concédé 15,32% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon le dimanche 10 avril, pour la première étape de la dernière présidentielle. Et c'est sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 2,64% et 1,39% au premier tour de la présidentielle. La Nupes peut donc potentiellement atteindre 19,35% à Raimbeaucourt pour ce premier tour des élections législatives.

16:30 - Que peuvent signifier les intentions de vote des législatives 2022 pour Raimbeaucourt ? La Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se réduire dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à arriver à 1 petit point avant la trêve (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos), avec un Rassemblement national en embuscade, juste en dessous des 20%. Ces mouvements des derniers jours auront probablement une résonnance sur le résultat des législatives à Raimbeaucourt. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Or le président avait obtenu 24,23% des voix à Raimbeaucourt, à la dernière présidentielle contre 27,85% dans toute la France. Marine Le Pen avait cumulé 35,65% des votes contre un peu plus de 23% à l'échelle du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 15,32% (contre 22%).

14:30 - Selon les chiffres de la présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Raimbeaucourt ? À Raimbeaucourt, l'un des critères déterminants de ces législatives 2022 sera le niveau de participation. Le conflit ukrainien et son impact en matière économique et énergétique pourraient entre autres faire avant tout gagner l'abstention à Raimbeaucourt. A l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 3 068 personnes en âge de voter au sein de la commune, 76,31% avaient participé au vote, à comparer avec un taux de participation de 74,35% au premier tour, c'est-à-dire 2 281 personnes. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record.

11:30 - À Raimbeaucourt quel était le pourcentage de l'abstention à Raimbeaucourt en 2017 ? Plus de la moitié des électeurs ne se sont pas déplacés pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée au premier round des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h. Afin de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette commune, il est indispensable d'observer les résultats des scrutins précédents. En 2017, à l'occasion des législatives, parmi les 3 130 personnes en âge de voter à Raimbeaucourt, 56,58% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour. L'abstention était de 52,3% pour le round deux.