Résultat des législatives 2024 à Faumont (59310) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Faumont, qui va bénéficier du score du Front populaire ? La tendance à gauche est aussi à jauger lors du second tour de ces législatives, avec une inconnue : le parti pris de ceux qui avaient choisi le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Au premier tour, le bloc a obtenu plus de 28% des voix à l'échelle nationale contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. A l'occasion du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 16,07% des voix à Faumont. Un chiffre en baisse de -3 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Le RN n'a pas gagné de terrain à Faumont ces 2 dernières années A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella lors des législatives 2024 sera très analysé. Alors qu'on a observé près de 15 points supplémentaires pour le RN à l'échelle du pays, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Faumont semble néanmoins dans une tendance plus mesurée. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le mouvement n'a en effet pas avancé dans la localité. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisque ce sont les nouveaux alliés du RN qui sont en tête...

20:29 - Un bloc de la majorité toujours favori au second tour ? Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella lors de ces élections législatives sera ainsi très commenté. Contrairement à l'expérience de 2022, le mouvement lepéniste a cette fois une possibilité nette de prendre la commune, mais aussi et surtout la circonscription. Lors des dernières législatives à Faumont, le RN finissait en revanche à la seconde position sur le podium, 24,55% des habitants passés par le bureau de vote s'étant tournés vers son binôme, contre 30,25% pour Charlotte Parmentier-Lecocq (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! (63,47%). Charlotte Parmentier-Lecocq remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Marie Hélène Quatreboeufs (Union de l'extrême droite) déjà en avance avec 40,14% à Faumont aux législatives Dimanche 30 juin, les électeurs de Faumont ont placé en tête Marie Hélène Quatreboeufs (Union de l'extrême droite), qui a collecté 40,14% des votes. Charlotte Parmentier-Lecocq (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Célia Pereira (Nouveau Front populaire) suivaient en recevant, dans l'ordre, 36,41% et 16,07% des électeurs à l'échelle de la ville. Les votants de Faumont n'avaient d'ailleurs pas livré le même verdict que ceux de la 6ème circonscription du Nord. Charlotte Parmentier-Lecocq y arrivait en première place, avec cette fois 38,09% devant Marie Hélène Quatreboeufs avec 35,07% et Célia Pereira avec 19,53%.

19:21 - À Faumont, la participation du 1er round éclipse celle du scrutin européen En attendant les résultats définitifs, que révèlent la participation de cette ville lors des dernières consultations démocratiques ? Comme précisé dans la précédente publication, la participation lors du premier round des élections législatives à Faumont a atteint 72,92%, plus importante de 16 points que celle des dernières européennes. Pendant le scrutin européen de début juin, le taux de participation s'était effectivement hissé à 56,96% dans la commune de Faumont. Le taux de participation était de 56,51% il y a 5 ans. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée il y a quatre semaines. Elle atteignait 19,8% à 12 heures et 45,3% à 17 heures.

18:35 - La participation peut-elle se maintenir à Faumont lors du 2e tour des législatives ? L'une des clés des législatives 2024 est indéniablement la participation. Le pourcentage de participation au premier tour des législatives 2024 à Faumont s'élevait à 72,92%. Il y a 2 ans, au premier tour de la présidentielle, 78,9% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au vote, à comparer avec une participation de 79,3% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 448 personnes. En comparaison, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 49,92% au premier tour. Au deuxième tour, 49,67% des votants ont exercé leur droit de vote. Les études indiquent que l'abstention est fréquemment supérieure chez les jeunes, cette réalité peut-elle changer pour les législatives à Faumont ?

17:29 - Comment la composition démographique de Faumont façonne les résultats électoraux ? Quel portrait faire de Faumont, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Dotée de 922 logements pour 2 251 habitants, la densité de la ville est de 224 habitants/km². La variété socio-économique s'observe dans ses 130 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 172 foyers fiscaux. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (90,67%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 37,25% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 5,6%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2701,04 € par mois. À Faumont, les préoccupations locales, tels que le travail, l'écologie et l'inflation, se joignent aux défis français.