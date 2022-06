Résultat de la législative à Riedisheim : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Riedisheim dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 17:13

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Riedisheim sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:13 - Les grandes tendances des sondages, un révélateur pour le résultat des législatives 2022 à Riedisheim ? Les tendances nationales des dernières semaines auront probablement une résonnance sur les législatives à Riedisheim dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. La coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon a vu son score bondir très près de l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages avant la fin de campagne. Dans le même temps, le RN de Marine Le Pen est passé au-dessus des 19%. Or le président-candidat avait obtenu 34,96% des voix à Riedisheim, à l'issue de la dernière élection contre 27,85% dans toute la France. La candidate du Front national se hissait à 18,79% des votes contre un peu plus de 23% à l'échelle du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 16,26% (contre à un peu moins de 22%). 14:30 - Quelle influence aura l'abstention sur les résultats des élections législatives 2022 à Riedisheim ? À Riedisheim, la participation constituera sans nul doute l'une des clés des élections législatives 2022. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée en avril. Elle s'élevait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. A l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 72,67% dans l'agglomération. La participation était de 74,1% au premier tour, c'est-à-dire 6 451 personnes. L'inflation serait capable de modifier les choix que feront les habitants de Riedisheim. 11:30 - À Riedisheim, les chiffres de l'abstention à l'occasion des élections législatives seront un élément essentiel Comment ont voté d'ordinaire les habitants de cette agglomération lors des consultations politiques antérieures ? Durant les élections législatives de 2017, parmi les 8 783 personnes en âge de voter à Riedisheim, 54,4% avaient déserté les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 50,83% au tour deux. Les élections législatives mobilisant généralement moins que le scrutin présidentiel, cette année fera-t-elle exception ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée au premier round des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 h. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les élections législatives 2022 à Riedisheim 13 candidats ont voulu se faire élire dans la seule circonscription de Riedisheim ce dimanche 12 juin 2022, pour le premier round de l'élection législative 2022. Un nombre d'impétrants assez haut comparé à celui du reste du pays. Les 8706 habitants de la métropole auront jusqu'à 18 heures pour gagner les 10 bureaux de vote et choisir un favori pour ce 1er round.

Résultat des élections législatives 2022 à Riedisheim

Les élections législatives 2022 auront lieu à Riedisheim comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription du Haut-Rhin

Tête de liste Liste Olivier Becht Ensemble ! (Majorité présidentielle) David Dolui Divers gauche Lionel Oche Droite souverainiste Alexandre Barazi Ecologistes Florian Colom Les Républicains Emmanuel Taffarelli Reconquête ! Marie Odile Steimer Ecologistes André Chamy Divers Pierre Pinto Rassemblement National Salah Keltoumi Divers extrême gauche Amalia Nimeskern Ecologistes Nadia El Hajjaji Nouvelle union populaire écologique et sociale Régis Baschung Régionaliste

Législatives 2022 à Riedisheim : les enjeux

Durant la présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 35.0% des suffrages au premier tour à Riedisheim. Le fondateur du parti La République En Marche avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 18.8% et 16.3% des suffrages. Le choix des votants de Riedisheim était resté égal au second tour au profit d'Emmanuel Macron (65.6% des voix). Marine Le Pen avait récupéré 34.4% des voix. Avec un premier tour en sa faveur le 10 avril dernier, le président des Français pourra-t-il s'en remettre à cette agglomération pour avoir la majorité à l'hémicycle ? Quel sera le résultat des législatives à Riedisheim (68400) ? Elles doivent avoir lieu précisément les 12 et 19 juin 2022.