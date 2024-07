Résultat des législatives 2024 à Mulhouse : les premiers chiffres du 2e tour

Afin de comprendre davantage le vote des citoyens de cette ville, il faut également observer les résultats des scrutins électoraux passés. À Mulhouse, le pourcentage d'abstention au premier tour des législatives 2024 s'élevait à 40,38%, plus bas que celui des dernières européennes. Lors du scrutin européen du mois de juin 2024, 54,92% des inscrits sur les listes électorales de Mulhouse (68) avaient effectivement boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 58,29% lors du scrutin européen de 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée le 9 juin. Elle atteignait 20% à midi et 45% à 17 heures, un peu mieux qu'en 2019.

L'un des critères importants des élections législatives 2024 est indiscutablement le taux de participation. L'abstention s'élevait à 40,38% à Mulhouse lors du 1er tour des élections législatives 2024. Pour mémoire, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 63,64% au premier tour et 65,12% au deuxième tour. En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 38,13% dans l'agglomération, à comparer avec une abstention de 33,71% au premier tour. La hausse des prix du quotidien qui grève le budget des foyers français est de nature à nuancer l'importance du scrutin aux yeux des habitants de Mulhouse (68100).

A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Mulhouse apparaît comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 106 341 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 8 264 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans l'agglomération, 41% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 20,49% ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'éducation et de santé. La présence de 23 820 résidents étrangers participe à son ouverture au monde. Avec un salaire moyen mensuel net de 1993,79 € par mois, la commune affiche un taux de chômage de 25,46%, synonyme d'une situation économique mitigée. À Mulhouse, où la jeunesse représente 41% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir commun et florissant.