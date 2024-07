Résultat des législatives 2024 à Brunstatt-Didenheim : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Brunstatt-Didenheim

Les données démographiques et socio-économiques de Brunstatt-Didenheim montrent des tendances évidentes qui pourraient avoir une incidence sur les résultats des législatives. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la ville, avec près de 32% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 10,5%. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (79,64%) souligne le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 2 824 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 9,87% et d'une population étrangère de 6,46% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le taux d'étudiants, évalué à 7,27% à Brunstatt-Didenheim, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux mesures relatives à l'éducation et au logement étudiant.