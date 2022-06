Résultat de la législative à Riez : 2e tour en direct

19/06/22 18:05

Bonjour et bienvenue dans ce live où nous suivrons les jalons de ce 2ème épisode des législatives 2022 à Riez, jusqu'à ce que les résultats soient dévoilés. Sont alignés les finalistes qualifiés il y a sept jours et les électeurs auront de nouveau jusqu'à 18 heures pour aller glisser leur bulletin dans l'urne ce dimanche de 2e tour dans l'unique bureau de vote de la commune.

Les études indiquent que l'abstention est fréquemment supérieure chez les jeunes, cette réalité peut-elle s'aggraver pour le deuxième tour des élections législatives ? Il y a cinq ans, lors des élections législatives, 51,52% des inscrits sur les listes électorales de Riez s'étaient rendus dans l'isoloir au dernier round, ce qui représentait 745 votants sur les 1480 habitants en âge de voter. Avec une participation qui continue de baisser lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur au second tour des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 h et seulement 35,33% à 17 h.

La candidature Rassemblement National a rassemblé 32,14% des suffrages dimanche 12 juin 2022 pour le premier tour des législatives. En 2e place, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale glane 28,69% des suffrages. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) obtient 22,84% des voix. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme du deuxième tour des élections législatives. La coalition Nupes menée par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges.

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat de l'élection législative 2022 à Riez. Au niveau de la 1ère circonscription des Alpes-de-Haute-Provence, les 1483 électeurs de Riez ont penché pour le candidat Rassemblement National. Ces données ne reflètent cependant pas l'entièreté des suffrages au niveau de la 1ère circonscription des Alpes-de-Haute-Provence : 101 autres communes participent également au résultat de l'élection législative dans cette circonscription. Christian Girard a réuni 32% des votes. Il ressort devant Delphine Bagarry (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Paul Audan (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui ramassent 29% et 23% des voix. Le taux de participation parmi les électeurs autorisés à se rendre aux isoloirs au sein de la commune à l'échelle de la 1ère circonscription des Alpes-de-Haute-Provence s'élève à 51% (soit 721 non-votants).

Quel sera la conclusion des élections législatives 2022 à Riez ( Alpes-de-Haute-Provence ) à la mi-juin ? Elles auront lieu les 12 et 19 juin prochains. Lors de la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 30,4% des voix au premier tour à Riez, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le locataire de l'Elysée et l'ancien troisième homme de la dernière élection présidentielle avaient obtenu 23,6% et 19,1% des voix. Le choix des électeurs de Riez était resté constant au deuxième tour au profit de Marine Le Pen (57,0% des voix). Emmanuel Macron avait obtenu 43,0% des voix. En pole position du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le RN auront-ils la possibilité de rafler un fauteuil de député dans cette circonscription ?